Cristian Garin (102º ranking ATP) sacó pasajes al cuadro principal del Masters 1000 de Roma 2026. El chileno consiguió la ansiada clasificación y ahora deberá enfrentar al argentino Juan Manuel Cerúndolo (72º) en la primera ronda.

‘Gago’ tuvo una gran actuación en la qualy, donde dejó en el camino al tunecino Moez Echargui y al británico Jan Choinski para acceder al main draw, donde espera ratificar su renacer en el circuito y seguir avanzando en la competición italiana.

La raqueta nacional y Cerúndolo se han visto las caras en una oportunidad. Fue en el ATP de Santiago este año, donde Garin se impuso por 3-6, 6-3 y 6-3 para avanzar a la segunda ronda del torneo.

¿Quién transmite Cristian Garin vs Juan Manuel Cerúndolo por el Masters 1000 de Roma?

El Masters 1000 de Roma es transmitido en Latinoamérica a través de ESPN, sin embargo, aún no se confirma si la señal internacional emitirá el partido de Cristian Garin vs Juan Manuel Cerúndolo. Eso sí, se podrá ver en vivo a través de la plataforma de streaming Disney+.

TV: ESPN

Streaming: Disney +

¿Cuándo y a qué hora juegan Cristian Garin vs Juan Manuel Cerúndolo por el Masters de Roma?

Cristian Garin enfrentará a Juan Manuel Cerúndolo este jueves 7 de mayo en cancha y horario por confirmar.

Fecha: Jueves 7 de mayo

Horario: Por confirmar

Estadio: Por confirmar

¿Qué pasa si Cristian Garin le gana a Juan Manuel Cerúndolo en el Masters de Roma?

Si Cristian Garin vence a Juan Manuel Cerúndolo avanzará a la segunda ronda del Masters 1000 de Roma. Allí enfrentaría al español Alejandro Davidovich Fokina (23º del ranking ATP), a quien se ha medido en tres ocasiones.

Lamentablemente Gago tiene un saldo desfavorable ante el europeo, con dos derrotas y un triunfo. La última vez que se vieron las caras fue en el Masters de Indian Wells 2023, donde Davidovich Fokina se impuso en dos sets por parciales de 6-3 y 6-4. De sortear con éxito su llave ante Cerúndolo, la raqueta nacional buscará cobrar revancha de aquel partido y seguir demostrando su renacer en el circuito.