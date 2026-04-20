Cristian Garin (85º del ranking ATP), busca acceder al cuadro principal del Masters 1000 de Madrid en España. El chileno superó con éxito el primer partido de la qualy luego de vencer al francés Ugo Blanchet (159º) por 7-5 y 6-4 y avanzó a la siguiente ronda. Si bien estaba emparejado contra Nicolás Jarry, el retiro del nacional provocó que se viera las caras con el galo, a quien derrotó en dos sets.

Ahora, Gago deberá medirse a Martin Damm Jr (126º), estadounidense de 22 años que superó al italiano Andrea Pellegrini por parciales de 6-0 y 7-6. Quien se quede con el partido accederá al cuadro principal, donde ya está clasificado Alejandro Tabilo.

¿Quién transmite GRATIS Cristian Garin vs Martin Damm por la qualy del Masters de Madrid?

El partido entre Cristian Garin y Martin Damm Jr no tendrá transmisión gratuita y solo se podrá ver a través de las plataformas de pago Disney+ y Tennis TV.

¿Qué canal transmite EN VIVO Cristian Garin vs Martin Damm por la qualy del Masters de Madrid?

El partido entre Cristian Garin y Martin Damm Jr por la segunda ronda de la qualy del Masters de Madrid se podrá sintonizar a través de Disney+ y Tennis TV. Ambas plataformas son de pago, por lo que debes estar suscrito para acceder al contenido.

📺 Disney+

🖥️ Tennis TV

¿Cuándo y a qué hora juegan Cristian Garin vs Martin Damm por la qualy del Masters de Madrid?

Cristian Garin enfrentará a Martin Damm Jr por la segunda ronda de la qualy del Masters 1000 de Madrid este martes 21 de abril a las 5:00 horas de Chile en la cancha 6.

Fecha: Martes 21 de abril

Horario: 5:00 horas en la Cancha 6.

¿Qué pasa si Cristian Garin le gana a Martin Damm en la qualy del Masters de Madrid?

Si Cristian Garin vence a Martin Damm Jr en la segunda ronda de la qualy, accederá al cuadro principal del Masters 1000 de Madrid, lo que le permitiría recuperar terreno en el ranking ATP luego de su descenso esta jornada.

En el cuadro principal ya está Alejandro Tabilo, quien accedió de manera directa gracias a su posición en el escalafón mundial.