Durante esta jornada el mundo del tenis sufrió un remezón de alto impacto, ya que la raqueta n°2 del mundo, Carlos Alcaraz, comunicó que no será parte del próximo Masters 1000 de Roma y también que se no dirá presente en Roland Garros, torneo el cual se coronó campeón el año pasado, por una lesión que ya le significó su baja de otras competiciones.

Durante las últimas semanas, el español se había bajado de manera sorpresiva del Masters 1000 de Madrid, donde se esperaba una exhibición por parte de Alcaraz jugando de local. Si bien no existe un diagnóstico oficial sobre cuál es la lesión que afecta a la joven estrella europea, todo apunta a que es una molestia en su muñeca derecha.

Alcaraz comunica su baja de Roland Garros

Durante esta jornada, Carlos Alcaraz difundió mediante sus redes sociales un comunicado donde señaló que los resultados de sus pruebas médicas no habían sido positivas y como equipo tomaron la dura decisión de perderse el Grand Slam de Francia y el Masters 1000 que se disputará en Roma.

“Es un momento complicado para mí, pero estoy seguro de que saldremos más fuertes de aquí”, señaló la raqueta n°2 a nivel mundial. Además, apuntó que como equipo serán cautos y prudentes con la evolución del tenista para evaluar cuándo será su regreso a las canchas.

Después de los resultados de las pruebas realizadas hoy, hemos decidido que lo más prudente es ser cautos y no participar en Roma y Roland Garros, a la espera de valorar la evolución para decidir cuándo volveremos a la pista. Es un momento complicado para mí, pero estoy seguro de… pic.twitter.com/U6PhjtXnBX — Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) April 24, 2026

Con esta noticia se confirma que el segundo Grand Slam del año no contará con un bicampeón, ya que durante el año pasado Carlos Alcaraz logró su segunda conquista del certamen parisino. En aquella ocasión venció al italiano Jannik Sinner en un partidazo de cinco sets, que coronaron al español como el campeón en la superficie de arcilla.

Tabilo y Garin con un candidato menos para Roland Garros

Dos tenistas que ven de reojo la baja de Carlos Alcaraz del segundo Grand Slam del año son Alejandro Tabilo y Cristian Garin, quienes por ranking están clasificados directamente en el cuadro principal de la competición. Con la lesión del actual campeón, los chilenos tendrán un reto menos en el camino, sin embargo para Roland Garros ya se encuentran inscritos estrellas del deporte como el mismo Sinner, Alexander Zverev y la leyenda Novak Djokovic.