Las derrotas consecutivas y la baja en el rendimiento van quedando atrás, ya que Nicolás Jarry vuelve a la senda de la victoria en el Challenger de Madrid, donde se posiciona como uno de los candidatos a ganar la competencia.

La tercera raqueta nacional sumó su tercera victoria consecutiva en el torneo europeo y clasifica a las semifinales de la competencia con un sólido 6/1-6/2 ante el tenista bosnio Nerman Fatic.

¡NICO A SEMIIIS! 🔥🔥



Nicolás Jarry 🇨🇱 (156º) sigue viviendo su mejor semana del año, tras alcanzar las semifinales del challenger de Madrid 🇪🇸.



Hoy, venció a Nerman Fatic 🇧🇦 (249º) por 6-1 y 6-4 y ahora se medirá ante Jurij Rodionov 🇦🇹 (176º).#VamosTeamChile 🇨🇱 pic.twitter.com/SRVTGrjdba — Team Chile (@TeamChile_COCH) April 10, 2026

Jarry vuelve a semis después de dos años

Tras unos meses difíciles en el circuito ATP, Nicolás Jarry ha vuelto a retomar las alegrías convertidas en victorias en el Challenger de Madrid, donde vuelve a disputar la ronda de los cuatro mejores después de dos años de ausencia.

La última vez que La Torre dijo presente en unas semifinales fue en el Masters 1000 de Roma, cuando derrotó en ese entonces al estadounidense Tommy Paul en tres sets para clasificar a la gran final de la competencia. En la gran final, cayó ante el alemán Alexander Zverev, y cerró una de sus mejores participaciones en torneos ATP en su carrera en el tenis.

¿Cuándo, dónde y contra quién juega Nicolás Jarry en el Challenger de Madrid?

Nicolás Jarry vuelve a la ronda de los cuatro mejores después de dos años de ausencia en el Challenger de Madrid, y para optar a una plaza en la gran final deberá enfrentar al austriaco Jurji Rodionov, quien se encuentra en el sitio n°176 del ranking ATP. Este será el segundo choque entre los tenistas, ya que la primera vez que se enfrentaron la victoria fue para la Torre en el clasificatorio de la Copa Davis el año 2019, en ese entonces, Jarry venció por doble 7/5 al tenista austriaco.

El duelo será en la cancha central del court a las 10:00 am en horario chileno. El enfrentamiento entre la raqueta nacional y el europeoserá transmitido por el streaming de Challenger TV, disponible en el sitio web de la ATP.