Nicolás Jarry (156° en el ranking de la ATP) cayó en las semifinales del Challenger 75 de Madrid ante el austriaco Jurij Rodionov (176°) en una tremenda batalla de más de tres horas, en la que lamentablemente desperdició cuatro puntos de partido a su favor. El resultado final fue 6-7(7), 7-6 (4) y 7-6(4).

De todas maneras, es una buena semana para Jarry, quien logró tres victorias consecutivas después de estar nueve meses sin ganar un partido. El nacional recupera confianza en el inicio de la gira de arcilla por Europa.

¿Cómo fue la derrota de Nicolás Jarry vs Jurij Rodionov en el Challenger de Madrid?

Nicolás Jarry jugó tres tie breaks en este compromiso: el primer set fue muy parejo con un quiebre por lado y llegó al desempate con un gran nivel, imponiéndose tras levantar un set point, en lo que parecía ser el camino a la final.

No obstante, en las dos mangas restantes cayó con la misma justeza que ganó la primera, ya que fueron desempates que se definieron por detalles a favor del tenista europeo.

De todas maneras, lo que más duele es que Jarry tuvo cuatro match points a su favor en el duodécimo juego del tercer parcial, los que fueron malgastados por errores propios, aciertos del rival y una pelota dudosa en la que el chileno aseguró que era ancha del rival, pero el árbitro consideró lo contrario.

Con este resultado, Jarry quedó empatado en el frente a frente con Jurij Rodionov por 1-1. La Torre se ubicará a partir de este lunes en el puesto 155° del mundo, por lo que subirá un puesto en relación a la semana pasada.

¿Cuándo vuelve a jugar Nicolás Jarry?

El próximo desafío de Nicolás Jarry será el Challenger 125 de Oeiras en Portugal, el que se llevará a cabo a partir de este lunes 13 de abril y por toda la semana hasta el 19. Nico espera rival y programación para este nuevo desafío en Europa.

Será el segundo torneo en la gira de arcilla que termina en mayo con Roland Garros, donde esperamos ver a Nicolás Jarry, aunque eso probablemente sucederá en la qualy, debido a que el cierre del cuadro principal se espera para la semana subsiguiente.

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