Nicolás Jarry (156° del mundo) enfrenta las semifinales del Challenger 75 de Madrid: el chileno juega ante el austriaco Jurij Rodionov (176°) en busca de instalarse en una nueva final, primera en dos años, ya que desde el Masters 1000 de Roma que no disputa una definición a nivel profesional.

Esta ha sido una gran semana patra Nico, en la que derrotó al español Miguel Damas, al suizo Dominic Stricker y este viernes al bosnio Nerman Fatic, duelo que se definió en menos de dos horas por parciales de 6-1 y 6-4.

Ante Rodionov ya son palabras mayores, dado que se trata de un jugador que supo estar en el Top 100, siendo 87° su mejor ranking en 2024. No es un tenista de la jerarquía del Príncipe, pero de igual forma requiere mayor cuidado que los jugadores que ha enfrentado hasta el momento. En tdo caso, el único enfrentamiento que tienen entre sí fue favorable al chileno, en la etapa de Qualifiers de la Copa Davis 2019, serie que se disputó en el país europeo y que ganó nuestro país por 3-2.

¿Quién transmite GRATIS a Nicolás Jarry vs Jurij Rodionov en el Challenger 75 de Madrid?

Para ver GRATIS el duelo de Nicolás Jarry vs Jurij Rodionov por las semifinales del Challenger 75 de Madrid debes ingresar a la sección Challenger TV del sitio web de la ATP, donde se transmite todo ese circuito por streaming.

Streaming: Challenger TV

¿Cuándo y a qué hora juegan Nicolás Jarry vs Jurij Rodionov por las semifinales del Challenger 75 de Madrid?

El duelo de Nicolás Jarry y Jurij Rodionov se llevará a cabo este sábado 11 de abril no antes de las 10:00 horas de Chile, aunque se puede atrasar si es que los duelos previos toman mayor tiempo del esperado.

Fecha: Sábado 11 de abril

Horario: No antes de las 10:00 horas

Estadio: Real Club de Campo Villa de Madrid – Cancha central

¿Qué pasa si Nicolás Jarry vence a Jurij Rodionov en el Challenger 75 de Madrid?

Si Nicolás Jarry bate a Jurij Rodionov jugará la final del Challenger 75 de Madrid, volviendo a una definición de un torneo después de dos años. Además, tendría un ascenso en el ranking de la ATP hasta el puesto 148°, con opciones de llegar hasta el 135° si es que sale campeón.

Además, en un tema no menor, Jarry lograría asegurar más de nueve millones de pesos chilenos. Por el momento tiene poco más de cinco millones.

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