Nicolás Jarry (155º ranking ATP) jugará este jueves por los octavos de final del Challenger de Oeiras III en Portugal. El chileno se enfrentará al localante el local Jaime Faria (142º) en busca de inscribirse entre los ocho mejores del torneo europeo.
La raqueta nacional viene de vencer en tres sets al danés Elmer Moller (129°), a quien venció por 6-2, 3-6 y 6-0. Además, Jarry llegó a esta competición luego de alcanzar las semifinales del Challenger 75 de Madrid. Su objetivo es reencontrarse con su nivel y sumar puntos para escalar en el escalafón mundial.
¿Quién transmite GRATIS Nicolás Jarry vs Jaime Faria por el Challenger de Oeiras?
El partido de Nicolás Jarry vs Jaime Faria por el Challenger de Oeiras se podrá ver GRATIS a través del sitio web oficial de la ATP. Para ello, debes dirigirte a la sección Challenger TV.
¿Qué canal transmite EN VIVO Nicolás Jarry vs Jaime Faria por el Challenger de Oeiras?
Al tratarse de un partido a nivel Challenger, el partido entre Nicolás Jarry y Jaime Faria no tendrá transmisión televisiva. La única forma de seguirlo EN VIVO es a través del sitio web oficial de la ATP, la cual transmite gratis todos los partidos del certamen que se desarrolla en Portugal.
¿Cuándo y a qué hora juegan Nicolás Jarry vs Jaime Faria por el Challenger de Oeiras?
Nicolás Jarry enfrentará al portugués Jaime Faria por los octavos de final del Challenger de Oeiras el próximo jueves 16 de abril en horario y cancha por confirmar.
¿Qué pasa si Nicolás Jarry le gana a Jaime Faria en el Challenger de Oeiras?
Si Nicolás Jarry vence al portugués Jaime Faria se inscribirá en los cuartos de final del Challenger de Oeiras, donde enfrentaría al vencedor de la llave entre el ruso Roman Safiullin y el francés Luca Van Assche.
Además, si el chileno gana, accederá por segundo torneo consecutivo a la ronda de los ocho mejores. Ya lo consiguió la semana pasada en Madrid, cuando avanzó hasta las semifinales de la competición.