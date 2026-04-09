Nicolás Jarry (156° en el ranking de la ATP) afronta los cuartos de final del Challenger 75 de Madrid, España: el chileno jugará ante el bosnio Nerman Fatic (249°), en busca de meterse en la ronda de cuatro mejores del torneo que se juega en la capital española.

Jarry viene de derrotar al suizo Dominic Stricker (293°), sumando su segunda victoria consecutiva en esta semana, por lo que va sumando confianza en el inicio de la temporada de arcilla en Europa, la que pr ahora disputará en el circuito challenger en busca de sumar puntos en el ranking internacional.

¿Quién transmite GRATIS Nicolás Jarry vs Nerman Fatic por el Challenger 75 de Madrid?

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Streaming: Challenger TV

¿Cuándo y a qué hora juegan Nicolás Jarry vs Nerman Fatic por el Challenger 75 de Madrid?

Nicolás Jarry desafía al bosnio Nerman Fatic en el Challenger 75 de Madrid este viernes 10 de abril a partir de las 09:00 horas, aproximadamente, en el cuarto turno de la cancha central, la misma en la que ya ha jugado sus dos compromisos anteriores.

Fecha: Viernes 10 de abril

Horario: 09:00 horas, aproximadamente (Chile)

Estadio: Real Club de Campo Villa de Madrid – Cancha central

¿Qué pasa si Nicolás Jarry le gana a Nerman Fatic en el Challenger 75 de Madrid?

Si Nicolás Jarry derrota a Nerman Fatic avanza a las semifinales del Challenger de Madrid. Ese triunfo permitiría al Príncipe subir al lugar 154° del mundo, pero con la posibilidad de seguir subiendo en este certamen, en el que incluso puede escalar al puesto 135° si es que sale campeón.

El chileno quiere su tercera victoria consecutiva, lo que permitiría ilusionarse con el título en España, y pensar en retornar pronto a los torneos ATP.

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