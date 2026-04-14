Nicolás Jarry (155º ranking ATP) ratificó su renacer en el circuito. El tenista chileno se estrenó con un triunfo en el Challenger de Oeiras III en Portugal y confirmó lo hecho en Madrid la semana pasada, donde alcanzó las semifinales del torneo.

La raqueta nacional se impuso en tres sets al danés Elmer Moller (129°), octavo sembrado y actual monarca de la competición, por parciales de 6-2, 3-6 y 6-0 y se inscribió en los octavos de final.

¿Cómo fue el triunfo de Nicolás Jarry vs Elmer Moller en el Challenger de Oeiras?

Nicolás Jarry tuvo un buen inicio de partido, donde se plantó desde el inicio y demostró su gran nivel con dos quiebres en el tercer y quinto juego. Si bien desperdició un punto de set en el séptimo, logró cerrar el parcial a su favor por 6-2.

En el segundo set, el chileno decayó en su juego, lo que fue aprovechado por el danés, que con dos breaks en el cuarto y noveno juego, igualó las acciones con un 6-3 a su favor.

En el tercero y definitivo, Jarry sacó a relucir lo mejor de su repertorio y se mostró sólido en todas las líneas. Así, sacó ventaja rápidamente y le pasó por encima a Moller, quedándose con el parcial por 6-0 y cerrando un gran partido.

¿Contra quién juega Nicolás Jarry en el Challenger de Oeiras?

En la ronda de los octavos de final, Nicolás Jarry enfrentará al portugués Jaime Faria (142º), quien venció esta jornada al neerlandés Guy Den Ouden por 6-7, 6-2 y 6-4.

¿Cuándo vuelve a jugar Nicolás Jarry?

El próximo partido de Nicolás Jarry, frente al portugués Jaime Faria, se jugará este jueves 16 de abril en horario y cancha por confirmar.