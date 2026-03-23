El chileno Alejandro Tabilo (41° en el ranking ATP) se mide al estadounidense Alex Michelsen (40°) por la tercera ronda del Masters 1000 de Miami, duelo en el que se juega su paso a los octavos de final del certamen. El chileno viene de bajar al 16° del mundo Andrey Rublev, por lo que llega con la confianza a tope para seguor avanzando en este gran torneo que se juega en el estadio Hard Rock.

Será el primer enfrentamiento de Tabilo y Michelsen en el circuito. El norteamericano tiene antecedentes con tres chilenos: derrotó a Tomás Barrios en el Masters de Canadá 2025, mientras que perdió con Cristian Garín en Múnich 2024 y Nicolás Jarry en el US Open 2023, por lo que en líneas generales el registro es positivo para los nuestros.

¿Quién transmite Alejandro Tabilo vs Alex Michelsen EN VIVO por el Masters 1000 de Miami?

El partido de Alejandro Tabilo vs Alex Michelsen es transmitido por la señal de cable de ESPN y la plataforma de pago de streaming de Disney + Premium.

TV: ESPN

Streaming: Disn ey + Premium

¿Cuándo y a qué hora juegan Alejandro Tabilo y Alex Michelsen por el Masters 1000 de Miami?

El compromiso de Alejandro Tabilo y Alex Michelsen por la tercera ronda del Masters 1000 de Miami se disputa este lunes 23 de marzo no antes de las 17:00 horas en el estadio Hard Rock de Miami.

Fecha: Lunes 23 de marzo

Horario: No antes de las 17:00 horas de Chile

Estadio: Hard Rock (Miami)

¿Qué pasa si Alejandro Tabilo vence a Alex Michelsen en el Masters 1000 de Miami?

Si Alejandro Tabilo derrota al estadounidense Alex Michelsen clasificaría a los octavos de final del Masters 1000 de Miami, donde ya la pista se le pondría más pesada, dado que su rival saldría del ganador entre el todopoderoso Jannik Sinner (2°) y el francés Corentin Moutet (33°), teniendo con este último un registro favorable.

De todos modos, aseguraría 100 puntos como total en su cosecha en este torneo, accediendo de forma temporal al puesto 38° del mundo, aunque a la espera de posibles cambios de aquí al final del certamen.