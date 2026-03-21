Alejandro Tabilo, número 41 del ranking ATP y primer raqueta de Chile, protagonizó este sábado el partido de su temporada. El Jano derrotó al ruso Andrey Rublev (15° del mundo) en tres sets —6(5)-7, 6-2 y 6-4— tras remontar un primer parcial perdido en el tie break, en lo que es su mejor triunfo del 2026 en un torneo de la categoría Masters 1000, disputado en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Florida.

Para entender la dimensión del resultado: el único antecedente entre ambos fue en Basilea 2024, donde Rublev le ganó con comodidad por 7-6 y 6-1. Tabilo ya venía enchufado: en la ronda anterior había derrotado al argentino Francisco Comesaña (82°) por 6-4 y 6-2, sin ceder un solo quiebre de servicio.

¿Cómo fue el partido de Tabilo contra Rublev en el Miami Open 2026?

El primer set fue un duelo de nivel altísimo, sin quiebres, hasta que el tie break fue el verdugo de Tabilo: lo perdió 7-5 y se puso en desventaja. Pero el Jano no se cayó. En el segundo set respondió de entrada con un quiebre en el tercer game, recuperó la confianza y se lo llevó por 6-2.

El set definitivo siguió el mismo guión: ajustado, de detalles, hasta que Tabilo quebró nuevamente en el tercer game y no soltó la ventaja hasta el 6-4 final.

¿Cuándo y contra quién juega Tabilo en la tercera ronda del Miami Open?

El próximo rival de Tabilo es el estadounidense Alex Michelsen (40° ATP), quien eliminó al británico Cameron Norrie (24°). El horario del encuentro aún no está confirmado por la organización del torneo.