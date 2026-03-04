Alejandro Tabilo (40º ranking ATP) dejó atrás su participación en el Chile Open y ya está listo para su próximo desafío, el Masters 1000 de Indian Wells en California, Estados Unidos. La raqueta número uno de nuestro país y único representante nacional en el cuadro principal del torneo se medirá al español Rafael Jódar (103º del escalafón mundial).

‘Jano’, de buena participación en el ATP 500 de Río de Janeiro donde alcanzó la final, buscará la clasificación a la ronda de los 64 mejores ante la promesa española de 19 años. De sortear con éxito esta llave, se enfrentará al ruso Daniil Medvedev, uno de los favoritos de la competición, quien quedó libre en la primera ronda.

¿Qué canal transmite el partido de Alejandro Tabilo vs Rafael Jódar por el Masters 1000 de Indian Wells?

El Masters 1000 de Indian Wells se transmite en Chile y Latinoamérica a través de las señales 2 y 3 de ESPN. Sin embargo, aún no hay confirmación si el partido del chileno irá por alguna de estas señales. Por ello, la opción más segura es sintonizarlo en streaming en las plataformas de pago de Disney+ o Tennis TV.

¿A qué hora juega Alejandro Tabilo vs Rafael Jódar por el Masters 1000 de Indian Wells?

El partido de Alejandro Tabilo vs Rafael Jódar se juega este jueves 5 de marzo en cancha y horarios por confirmar.

Fecha: Jueves 5 de marzo

Horario: Por confirmar

Estadio: Indian Wells Tennis Garden, cancha por confirmar

¿Quién es Rafael Jódar, rival de Alejandro Tabilo en el Masters 1000 Indian Wells?

Rafael Jódar es una de las grandes promesas del tenis mundial. Con solo 19 años, actualmente ocupa el puesto 103 del ranking ATP y es una de las cartas de España para el futuro. Destaca por su juego agresivo y un saque potente. A la fecha ha conquistado tres títulos Challenger (Hersonissos, Lincoln y Charlottesville), todos en el 2025, los cuales le permitieron un importante ascenso en el escalafón mundial.

