Alejandro Tabilo (40° en el ranking de la ATP) tuvo un debut arrollador en Indian Wells (primer Masters 1000 de la temporada). La primera raqueta de Chile barrió con el español Rafael Jódar (103°), una de las máximas promesas del tenis mundial, y se instaló en la segunda ronda del torneo californiano, en Estados Unidos.

Tabilo se impuso por parciales de 6-1 y 6-1, en poco menos de una hora de juego (58 minutos), lo que significó poco desgaste en una competencia exigente y a la que Jano apunta a llegar lejos tras una buena gira sudamericana.

Tabilo vs Jódar: resumen del triunfazo chileno en Indian Wells

En ambos sets, Alejandro Tabilo solo dejó que su rival ganara apenas tres juegos con su servicio. El chileno mostró un nivel superlativo y consiguió dos quiebres en cada set, sin dar ninguna oportunidad a la remontada del tenista español.

Con un estilo de buscar pocos errores no forzados para atacar en el moment justo, Tabilo fue contundente, ganando casi el 90 por ciento de los puntos con su primer servicio, número que fue clave para no conceder una sola oportunidad de rompimiento a su contrincante.

El nivel de Jano fue aplaudido por todos los presentes en la cancha 6 del Indian Wells Tennis Garden, en el que por supuesto había un grupo de chilenos que alentó de principio a fin a nuestra mejor carta en el ranking de la ATP.

Un exnúmero uno del mundo en el camino: ¿Cuándo y contra quién juega Tabilo en Indian Wells?

Ahora se vienen palabras mayores: el próximo desafío de Alejandro Tabilo será contra el exnúmero uno del mundo Daniil Medvedev (11°), quien clasificó directamente a la segunda fase de Indian Wells al llegar como undécimo preclasificado.

Este compromiso no tiene programación confirmada, pero es un hecho que se llevará a cabo entre viernes y sábado de esta semana, en horario por definir.

Este duelo será transmitido por televisión en una de las señales de cable de ESPN, mientras que en streaming estará disponible por Disney + Premium y Tennis TV, siendo estos medios las señales oficiales de todo el circuito de la ATP.