Alejandro Tabilo terminó con la participación nacional en el Chile Open 2026: Jano cayó de forma inapelable por 7-6(2) y 6-1 ante el argentino Sebastián Báez en menos de dos horas de juego, por lo que el torneo quedó sin tenistas locales en cuartos de final.

De todas maneras, fue una correcta gira sudamericana para la primera raqueta nacional en la previa de los primeros dos Masters 1000 de la temporada en Estados Unidos.

Tabilo vs Báez: resumen de la derrota del chileno en el Chile Open 2026

Tabilo entró a la cancha con la convicción de que no podía fallar mucho si quería seguir vivo en este certamen: el chileno inició el duelo con esa consigna y la mantuvo durante todo el primer set, sin conceder quiebres y estirando la historia hasta el tie break.

No obstante, en la muerte súbita llegó la primera alerta para el jugador nacional. Jano cometió algunos errores no forzados costosos y Báez fue consistente, por lo que se impuso por un contundente 7-2.

En la segunda manga, el número uno de Chile no volvió a ser el mismo: cedió ante la solidez del argentino y terminó cayendo casi sin reacción, ganando apenas un juego.

Una mención importante debe tener el público, que alentó sin cesar a Alejandro Tabilo y lo acompañó hasta la última pelota, con la esperanza de una remontada que no llegó.