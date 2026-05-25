Alejandro Tabilo (36° ranking ATP) abre su campaña en Roland Garros 2026 directamente en el cuadro principal. El chileno se medirá ante el polaco Kamil Majchrzak (78°) en la primera ronda del segundo Grand Slam de la temporada este martes 26 de mayo.

Si bien Tabilo parte con mejor ranking, Majchrzak llega en buen momento en la temporada de arcilla y no será un rival sencillo. El polaco tiene amplia experiencia en tierra batida y puede ser peligroso en una cancha que se le acomoda.

Este será el segundo enfrentamiento entre ambos. El único precedente data del US Open 2022, instancia en la que el chileno se impuso y se llevó el triunfo.

¿Quién transmite Alejandro Tabilo vs Kamil Majchrzak en Roland Garros 2026?

El duelo de Alejandro Tabilo vs Kamil Majchrzak se podrá seguir en vivo mediante las señales de ESPN en cable y mediante la plataforma de streaming Disney+, exclusivo para usuarios del plan Premium.

Cable: ESPN

Streaming: Disney+

¿Cuándo y a qué hora juegan Alejandro Tabilo vs Kamil Majchrzak en Roland Garros 2026?

El partido entre Tabilo y Majchrzak se jugará este martes 26 de mayo, aproximadamente a las 05:00 horas de Chile (09:00 GMT), en el Court 8. Será el primer turno de la cancha, por lo que el horario de inicio es firme.

Fecha: Martes 26 de mayo

Horario: Cerca de las 05:00 horas de Chile (09:00 GMT)

Cancha: Court 8 — Stade Roland Garros, París

¿Cómo llega Alejandro Tabilo a Roland Garros 2026?

El Jano llega tras una participación en el Challenger de Valencia, donde alcanzó las semifinales antes de caer ante Miomir Kecmanovic (48°). Es una señal de que su nivel en arcilla es competitivo, aunque deberá estar mejor afinado para medirse ante rivales del cuadro principal de un Grand Slam.

En caso de avanzar, Tabilo se medirá en segunda ronda ante el ganador del duelo entre el francés Thomas Faurel (378°) y el monegasco Valentin Vacherot (19°).