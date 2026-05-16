Datos Clave Tabilo eliminado: El tenista nacional cayó en dos sets contra Miomir Kecmanovic en semifinales. Sube en el ránking: Tabilo escala al puesto 33° del ránking y es cabeza de serie del Roland Garros. Su próximo torneo: Antes del Grand Slam, Tabilo disputará el ATP de Ginebra.

Alejandro Tabilo sufre un inesperado revés en su estadía por Europa, ya que a pesar de ser uno de las máximos candidatos para quedarse con el título del Challenger de Valencia, el tenista nacional fue derrotado durante esta jornada, despidiéndose del certámen preparatorio al segundo Grand Slam del circuito, el Roland Garros.

En el encuentro disputado en la cancha central del torneo, Alejandro Tabilo se enfrentó ante el tenista serbio Miomir Kecmanovic, quien venció a Jano en dos sets. Fue un resultado 6⁰/7⁷ – 3/6, por lo que el europeo eliminó al tenista nacional en las semifinales. Si bien no se esperaba esta derrota, Tabilo ya cumplió su misión principal en el torneo español, y sigue con su preparación para el segundo Grand Slam del año.

La preparación y el ránking de Tabilo previo a Roland Garros

Tras quedar en la ronda de los cuatro mejores, Alejandro Tabilo logró sumar 50 puntos ATP, con su participación en el Challenger de Valencia y su derrota tempranera en el Masters 1000 de Roma. Estos puntos le permiten a Jano escalar hasta la posición n°33 del ranking mundial, por lo que el chileno logra ser cabeza de serie del Roland Garros, debido a las bajas del certámen como Carlos Alcaraz y Lorenzo Musetti.

A pesar del gran hito alcanzado en las canchas de arcilla españolas, Tabilo seguirá con su preparación para el Grand Slam que se disputará en Francia, ya que hará una escala en Suiza para disputar el ATP de Ginebra, donde en primera ronda se enfrentará ante la histórica figura local, Stan Wawrinka. El duelo entre Tabilo y Wawrinka válido por la ronda de 32 del torneo suizo está pactado para el lunes 18 de mayo, con horario a confirmar.

El certámen que se disputará en Suiza será la última preparación del circuito antes del inicio del Roland Garros, el cual inicia sus qualy el 18 de este mes y los duelos del cuadro prinicipal entre el 24 al 26 de mayo. Cabe destacar que para el segundo Grand Slam del año hay tres chilenos inscritos: Alejandro Tabilo y Cristian Garin iniciarán en el cuadro principal y Tomás Barrios comenzará su travesía en Francia desde las qualy. Por su parte, Nicolás Jarry también estaba inscrito pero se bajó por una lesión en su codo.