Alejandro Tabilo (40º ranking ATP) tuvo un tremendo debut en el Masters 1000 de Indian Wells 2026. El tenista chileno barrió con la promesa española Rafael Jódar y tras derrotarlo por parciales de 6-1 y 6-2 avanzó a la siguiente ronda del torneo.

Ahora la tarea para el chileno será aún mayor, puesto que en la llave de los 64 mejores enfrentará al ruso Daniil Medvédev, exnúmero uno del mundo y actual 11º en la clasificación. ‘Jano’ quiere ratificar el buen tenis que ha venido mostrando en las últimas semanas y dar la sorpresa para seguir avanzando en la competición norteamericana.

¿Qué canal transmite el partido de Alejandro Tabilo vs Daniil Medvédev por el Masters 1000 de Indian Wells?

El Masters 1000 de Indian Wells es transmitido en Chile y Latinoamérica a través de las señales 2 y 3 de ESPN. Sin embargo, por el momento no hay confirmación si el partido entre Alejandro Tabilo vs Daniil Medvédev se emitirá por alguno de estos canales.

Por esta razón, la opción más segura para ver el duelo entre el chileno y el ruso es a través de las plataformas de pago de Disney+ o Tennis TV.

¿A qué hora juega Alejandro Tabilo vs Daniil Medvédev por el Masters 1000 de Indian Wells?

El partido de Alejandro Tabilo vs Daniil Medvédev se juega este sábado 7 de marzo en cancha y horario por confirmar.

Fecha: Sábado 7 de marzo

Horario: Por confirmar

Estadio: Indian Wells Tennis Garden, cancha por confirmar

¿Quién es Daniil Medvédev, rival de Alejandro Tabilo en el Masters 1000 Indian Wells?

Daniil Medvédev es un tenista ruso exnúmero uno del mundo y actual 11º en el ranking ATP. Destaca por su servicio demoledor y estilo de juego táctico. Llega a Indian Wells con dos títulos este año: Brisbane y Dubái.

Medvédev conquistó el US Open 2021 y es 21 veces ganador de títulos ATP, por lo que asoma como un duro obstáculo en el camino de Alejandro Tabilo.

¿Cuántas veces ha jugado Alejandro Tabilo vs Daniil Medvédev?

Alejandro Tabilo nunca ha jugado contra Daniil Medvédev, por lo que en el Masters 1000 de Indian Wells 2026 tendrán su primer cara a cara.

