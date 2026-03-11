El exjugador apuntó contra el capitán de Universidad de Chile, Marcelo Díaz, tras la salida del Francisco Meneghini de la banca azul y lo señaló como uno de los responsables del mal momento del equipo.

Durante el análisis del ex Universidad Católica también cuestionó su expulsión ante la U. de Concepción y sostuvo que los referentes del plantel deben asumir su parte en el fracaso.

¿Qué dijo Dante Poli sobre Marcelo Díaz?

La abrupta salida de Francisco Meneghini de la banca de Universidad de Chile sigue generando repercusiones en el Centro Deportivo Azul. Mientras la dirigencia busca un reemplazante para el cargo, las críticas comenzaron a apuntar también hacia el plantel, y uno de los que no se guardó nada fue el comentarista Dante Poli.

Fue en ese contexto que el exdefensor tomó los microfonos de ESPN Chile y aseguró que, si bien el proceso de “Paqui” tuvo números muy negativos, la responsabilidad no puede recaer únicamente en el entrenador. En ese contexto, el panelista apuntó directamente contra Marcelo Díaz, cuestionando su actitud en el partido que terminó marcando el final del ciclo del técnico azul.

Dante Poli criticó la expulsión de Marcelo Díaz ante Universidad de Concepción

El punto que más criticó Poli fue la tarjeta roja que recibió el capitán azul ante Universidad de Concepción, en los minutos finales del encuentro disputado en el Estadio Nacional. En esa jugada, Díaz golpeó por la espalda al defensor Leonel González y el árbitro José Cabero no dudó en mostrarle la tarjeta roja directa.

Para el comentarista, esa acción terminó perjudicando al equipo en un momento clave. “Los jugadores tendrán que estar a la altura y uno que no estuvo para mí es Marcelo Díaz. Tú como referente, ídolo, hombre maduro y jugador de experiencia no puedes salir expulsado”, señaló Poli durante el programa.

©️🟥😱 ¡El capitán de los Azules vio la tarjeta roja!



Así fue el momento en que Marcelo Díaz fue expulsado, cuando se jugaban los descuentos entre #LaU y la Universidad de Concepción en el Estadio Nacional.



Disfruta lo mejor de la #LigaDePrimeraMercadoLibre 2026. Suscríbete a… pic.twitter.com/ygdQrrGIp7 — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) March 10, 2026

La responsabilidad que tienen los referentes de la U de Chile

El exdefensor profundizó en su análisis y sostuvo que los referentes del plantel deben asumir su parte en el irregular inicio de temporada que terminó con la salida del entrenador. “Me vas a decir que un tipo como él, con su responsabilidad, va a salir expulsado en el momento más crítico, más crucial para el entrenador es un despropósito“, afirmó.

De todas formas, Poli aclaró que no lo considera el único responsable del momento que vive la U, aunque insistió en que tanto él como el resto del plantel deben asumir el bajo rendimiento mostrado en las primeras fechas del torneo.