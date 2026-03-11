Este miércoles, la U de Chile oficializó la salida de Francisco Meneghini de la banca técnica. El estratega dejó la institución en medio de una profunda crisis futbolística que tiene al equipo lejos de los objetivos trazados a principio de temporada. Sin embargo, en los pasillos del Centro Deportivo Azul (CDA), los malos resultados no son la única preocupación de la dirigencia y los hinchas.

Otro de los ítems críticos que mantiene en alerta máxima a los azules es la alarmante cantidad de jugadores lesionados. A las bajas ya conocidas de Lucas Assadi, Octavio Rivero, Juan Martín Lucero y Bianneider Tamayo, se sumaron recientemente piezas fundamentales del esquema titular como Charles Aránguiz, Matías Zaldivia y Maximiliano Guerrero. Esta situación deja al equipo sumamente mermado de cara a sus próximos desafíos en el Campeonato Nacional.

¿Por qué U de Chile tiene tantos lesionados?

La acumulación de futbolistas con problemas musculares y articulares encendió las alarmas en el Romántico Viajero. Dentro de la interna, las miradas apuntan directamente a Gonzalo Fellay, preparador físico del cuerpo técnico de Meneghini, como el principal responsable de la falta de fondo físico y la fragilidad del plantel.

No obstante, esta no es una situación inédita para el cuerpo técnico saliente. En su paso por O’Higgins de Rancagua vivieron un escenario casi idéntico, lo que levanta sospechas sobre una metodología de trabajo que parece repetirse negativamente.

El negativo antecedente del cuerpo técnico de Meneghini con las lesiones

Francisco Meneghini tuvo un arranque complejo en la banca del Capo de Provincia, marcado por los empates. En sus primeros cinco encuentros, registró cuatro igualdades y solo una victoria ante Colo Colo. Pero, al igual que en su estadía en la U, el factor determinante fue el desgaste físico.

Para la fecha 9 del Campeonato Nacional 2025, el cuerpo técnico de Paqui ya contaba con siete bajas por lesión, exactamente el mismo número que hoy tiene a la U de Chile contra las cuerdas. En aquella oportunidad, la lista de lesionados en O’Higgins incluía diagnósticos preocupantes:

Martín Sarrafiore: Desgarro en el cuádriceps izquierdo.

Desgarro en el cuádriceps izquierdo. Juan Ignacio Díaz: Desgarro en el isquiotibial derecho.

Desgarro en el isquiotibial derecho. Felipe Ogaz: Tendinopatía isquiotibial.

Tendinopatía isquiotibial. Ronald Guzmán: Desgarro en el cuádriceps derecho.

Desgarro en el cuádriceps derecho. Arnaldo Castillo: Esguince de rodilla.

Esguince de rodilla. Alan Robledo: Sobrecarga en la rodilla izquierda.

Sobrecarga en la rodilla izquierda. Joaquín Montecinos: Pubalgia.

Todos estos jugadores habían sido protagonistas y sumado minutos en la temporada, pero terminaron sucumbiendo ante problemas físicos que los marginaron de la competencia.

Las lesiones alertan a la U de Chile

La historia parece repetirse con una precisión asombrosa. Lo que vivió O’Higgins en abril de 2025 se replica este 2026 en la U de Chile. Los siete nombres que hoy figuran en el parte médico azul —Assadi, Rivero, Lucero, Tamayo, Aránguiz, Zaldivia y Guerrero— fueron piezas activas bajo el mando de Meneghini, pero hoy se mantienen como bajas para el trascendental duelo ante Coquimbo Unido.

La U ahora no solo debe buscar un nuevo director técnico que enderece el rumbo futbolístico, sino también encontrar soluciones urgentes para un plantel que se encuentra mermado físicamente pese a que la temporada está recién comenzando.

