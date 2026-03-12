Colo Colo prepara su duelo ante Huachipato para defender el liderato exclusivo del Campeonato Nacional 2026, pero la enfermería de Macul no da tregua. Mientras Claudio Aquino regresó a la par del grupo tras el Superclásico, el uruguayo Javier Méndez encendió las alarmas al entrenar diferenciado por una rebelde molestia muscular. El defensor, que llegó como gran apuesta este 2026, sigue sin poder consolidarse y asoma como la gran duda de Fernando Ortiz para el lunes.

¿Qué lesión tiene Javier Méndez y por qué no juega en Colo Colo?

El defensor charrúa presenta una molestia muscular que lo obligó a realizar trabajo diferenciado este miércoles en la vuelta a las prácticas. El paso de Javier Méndez por el Monumental ha sido accidentado: llegó arrastrando una suspensión desde Uruguay, se ausentó ante Limache y Everton, y ahora este problema físico pone en duda su presencia como alternativa. Radio Cooperativa detalló que el jugador sigue bajo evaluación médica estricta.

¿Cómo están Claudio Aquino y Diego Ulloa para enfrentar a Huachipato?

La buena noticia para el “Tano” Ortiz es la recuperación de Claudio Aquino. El volante argentino, que fue resguardado ante Audax Italiano, entrenó con normalidad y asoma como titular. Por su parte, el defensor Diego Ulloa sigue trabajando con precaución, aunque en el cuerpo técnico confían en que llegará a la cita del lunes para defender la punta del torneo.

¿Por qué Colo Colo juega el lunes contra Huachipato?

El cambio de programación del “Cacique” responde a una situación ajena al fútbol. La realización del festival Lollapalooza en Santiago obligó a las autoridades a modificar la agenda de seguridad, trasladando el duelo para el lunes a las 20:30 horas en el Estadio Monumental. El Popular saldrá a la cancha conociendo los resultados de sus perseguidores inmediatos, Limache y Ñublense.

La situación de Javier Méndez genera ruido en la dirigencia alba. El uruguayo de 31 años, con contrato hasta 2027, no ha logrado desbancar a la pareja de Jonathan Villagra y Joaquín Sosa. La falta de ritmo competitivo y esta nueva complicación física lo tienen relegado en la consideración de Fernando Ortiz.

“El uruguayo Javier Méndez entrenó diferenciado a sus compañeros tras presentar una molestia muscular”, informó el periodista de Radio Cooperativa, Rodrigo Gómez, subrayando que el refuerzo charrúa parece no encontrar su lugar en un equipo que se mantiene en la cima con 12 unidades.

El duelo ante Huachipato será clave para asegurar el primer puesto antes del receso. Con la presión de Católica a solo dos puntos, Colo Colo necesita a todo su contingente disponible, pero la fragilidad física de Méndez se ha transformado en un “secreto a voces” que incomoda en el cuerpo técnico.

