Universidad de Chile vive días intensos tras su eliminación en la Copa Sudamericana, y uno de los focos de preocupación pasa por el estado físico de Juan Martín Lucero. El delantero argentino no pudo completar el partido frente a Palestino y encendió las alarmas en el cuerpo técnico azul.

La situación toma más relevancia porque el equipo dirigido por Francisco Meneghini enfrenta una agenda exigente en el Campeonato Nacional. Y ahora, la lesión del atacante se suma a otro problema ofensivo que afecta al plantel universitario.

La lesión de Juan Martín Lucero complica a Universidad de Chile

La preocupación comenzó temprano en el partido disputado ante Palestino. Juan Martín Lucero apenas alcanzó a disputar 17 minutos antes de resentirse físicamente y abandonar el terreno de juego. El delantero argentino acusó molestias en el isquiotibial de su muslo izquierdo y debió ser reemplazado por Maximiliano Guerrero.

La imagen del atacante dejando la cancha generó inquietud inmediata en el cuerpo técnico de la U. De acuerdo con lo informado por Radio ADN , el jugador sufrió una distensión muscular, situación que lo deja automáticamente fuera del próximo desafío del equipo en el Campeonato Nacional.

El tiempo de recuperación que tendrá el delantero azul

Tras los primeros exámenes médicos, se determinó que Lucero necesitará entre siete y diez días para recuperarse completamente de la lesión. Este plazo deja prácticamente descartada su presencia en el partido que Universidad de Chile disputará ante Universidad de Concepción el próximo lunes por la sexta fecha del torneo.

Además, existe la posibilidad de que el delantero también quede fuera del compromiso frente a Coquimbo Unido, correspondiente a la séptima jornada del campeonato.

Enfocados en el partido de este lunes 💪🏼 pic.twitter.com/bxK4LVcqkA — Universidad de Chile (@udechile) March 6, 2026

Meneghini pierde variantes en ataque para los próximos partidos

La lesión de Lucero se suma a otra baja importante en la ofensiva azul. Octavio Rivero tampoco se encuentra disponible físicamente, lo que reduce las alternativas para el técnico Francisco Meneghini. Con dos delanteros fuera de competencia, el entrenador deberá buscar nuevas soluciones en ataque para afrontar los próximos partidos del Campeonato Nacional.

En este escenario, jugadores como Maximiliano Guerrero podrían ganar protagonismo en el esquema ofensivo del equipo universitario. Mientras tanto, en el club estarán atentos a la evolución de Juan Martín Lucero, con la esperanza de que el delantero pueda regresar lo antes posible a la competencia.