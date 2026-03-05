El capitán de Palestino, Bryan Carrasco, explicó el particular festejo de su equipo tras dejar en el camino a los azules en la Copa Sudamericana. Los árabes abandonaron el Estadio Nacional cantando un reconocido éxito de Tommy Rey.

Para evitar malos entendidos, el “Velociraptor” aseguró que la canción no era una burla contra Universidad de Chile. Además, el extremo valoró la clasificación y la experiencia de su escuadra en este tipo de instancias.

La eliminación de la U de Chile ante Palestino en la Copa Sudamericana

Universidad de Chile sufrió su primer gran golpe de la temporada 2026 al quedar eliminada de la Copa Sudamericana ante Palestino. Pese a llegar con la confianza en alto tras vencer a Colo Colo por el Superclásico 199 en el Estadio Monumental, el equipo dirigido por Francisco Meneghini terminó cayendo por 2-1 en un duelo que se definió tramo final del partido.

Los goles de Nelson Da Silva al 85′ e Ian Garguez al 90+6′ sellaron la victoria del Tino-Tino en el Estadio Nacional, dejando sin efecto el empate parcial de Maximiliano Guerrero al 90+4′, tanto que había ilusionado a los hinchas azules, que esta vez debieron seguir el partido desde sus casas debido a la sanción que arrastra Universidad de Chile tras los incidentes ante Independiente el año pasado.

El resultado significó un duro impacto tanto en lo deportivo como en lo económico para Azul Azul, quienes se quedaron sin competencia internacional durante el resto de la temporada y además de dejar ir 900 mil dólares, premio que entregaba la clasificación a la fase de grupos.

En la vereda opuesta, el plantel de Palestino, liderado por Bryan Carrasco, celebró con euforia el triunfo y abandonó el recinto entonando “Un año más” de Tommy Rey.

Al ritmo de la Sonora Tommy Rey 🎶



🇵🇸Con Bryan Carrasco a la cabeza, así se retiró parte del plantel de Palestino del Estadio Nacional tras su clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana. pic.twitter.com/yIJGR1rvNn — RedGol (@redgol) March 5, 2026

¿Qué dijo Bryan Carrasco tras la polémica celebración?

El particular festejo fue interpretado por algunos hinchas como una burla hacia Universidad de Chile, lo que rápidamente generó comentarios en redes sociales.

Ante esto, el capitán de Palestino salió a aclarar la situación para evitar que el episodio escalara a una polémica mayor. “Que no se malinterprete. Es un año más que Palestino va a jugar Copa Sudamericana. No vayan a pensar que le estamos tirando cosas a la U”, explicó Carrasco ante los medios, intentando bajar el tono a la controversia.

Bryan Carrasco y el rendimiento internacional de Palestino

Más allá de la aclaración, el referente del Tino Tino también destacó el presente del equipo en el plano internacional. “Sabemos jugar estas instancias”, afirmó con confianza el atacante.

“Ya llevamos cuatro victorias jugando esta fase de la Copa Sudamericana y queremos que la historia siga a favor de nosotros”, agregó Carrasco, valorando el rendimiento del equipo en el torneo.

Con esta clasificación, Palestino acompañará a Audax Italiano como los representantes chilenos en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026.