El Superclásico sigue dejando coletazos fuera de la cancha. Ahora se confirmó que Colo Colo y Universidad de Chile deberán comparecer ante el Tribunal de Disciplina, luego del informe entregado por el árbitro Cristián Garay tras el encuentro.

La audiencia quedó programada para el martes 10 de marzo y se realizará de forma telemática, instancia en la que ambos clubes tendrán que presentar sus descargos por los hechos consignados en el reporte arbitral. El documento detalla diversas infracciones a las bases del campeonato, situaciones que activaron la citación del organismo disciplinario para revisar lo ocurrido durante y después del clásico.

El informe arbitral que complica a Colo Colo

Uno de los puntos centrales del informe apunta a incidentes registrados durante el ingreso de los equipos al campo de juego. Según Garay, desde los sectores Arica, Cordillera y Magallanes, se lanzaron fuegos artificiales y explotaron bombas de ruido.

El árbitro también consignó otro episodio ocurrido en el minuto 13 del partido. En ese momento, un hincha ingresó a la zona de exclusión del estadio para instalar un lienzo, permaneciendo allí cerca de siete minutos antes de ser retirado por personal de seguridad privada.

Los cargos que deberá explicar Universidad de Chile

La U también fue citada por un incumplimiento del artículo 56 de las bases del torneo. De acuerdo al reporte arbitral, el gerente general del club, Ignacio Asenjo, permaneció en la zona de acceso al túnel durante los últimos cinco minutos del partido.

Además, Garay indicó que cuatro jugadores azules que no figuraban en la planilla oficial ingresaron al campo de juego antes de que se cumpliera el tiempo autorizado tras el final del encuentro.

En la audiencia del martes, ambos clubes deberán presentar sus explicaciones ante el Tribunal, que evaluará los antecedentes antes de determinar eventuales sanciones tras el Superclásico.