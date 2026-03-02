Universidad de Chile vuelve a competir en la Copa Sudamericana con el impulso del triunfo en el Superclásico frente a Colo Colo en el Monumental, pero ahora con un desafío internacional que puede marcar su temporada. El elenco azul registra ocho participaciones en el torneo, con su punto más alto en 2011, cuando conquistó el título tras superar en la final a Liga de Quito. En 2025 alcanzó semifinales y busca nuevamente instalarse entre los protagonistas del continente.

Palestino, en tanto, afronta su séptima participación en el certamen. El cuadro árabe viene de una campaña destacada en 2024, donde alcanzó los octavos de final, y ya sabe lo que es competir en instancias decisivas. Ambos equipos ya se enfrentaron este año por el Campeonato Nacional, con empate 0-0 en La Cisterna, en un partido marcado por un gol anulado a la U en los descuentos tras revisión del VAR.

¿Qué canal transmite U de Chile vs Palestino EN VIVO?

El partido será transmitido exclusivamente por DGO, la plataforma de streaming de DirecTV. No tendrá transmisión por TV abierta ni por señales tradicionales de cable.

Streaming: DGO

Cobertura online: AlAireLibre.cl

¿A qué hora juegan U de Chile vs Palestino?

Miércoles 4 de marzo de 2026

21:30 horas

Estadio Nacional, Santiago

El compromiso corresponde a la fase inicial de la Copa Sudamericana 2026 y se juega a partido único. En caso de igualdad en el marcador, la clasificación se definirá mediante lanzamientos penales.

¿Dónde ver U de Chile vs Palestino ONLINE por streaming?

El encuentro estará disponible únicamente en DGO, plataforma oficial de DirecTV.

Para acceder:

Ingresa a www.directvsports.com Descarga la app de DGO en dispositivos móviles o Smart TV Inicia sesión con tu cuenta activa

¿Dónde ver GRATIS U de Chile vs Palestino?

El partido no tendrá transmisión por señal abierta en Chile. Se podrá ver exclusivamente por DGO (streaming de pago). Además, podrás seguirlo GRATIS y EN VIVO en AlAireLibre.cl con cobertura completa, formaciones confirmadas y análisis post partido.

Formación de U de Chile vs Palestino

Universidad de Chile: Gabriel Castellón; Nicolás Ramírez, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Fabián Hormazábal, Israel Poblete; Charles Aránguiz, Marcelo Morales; Javier Altamirano; Eduardo Vargas y Juan Martín Lucero.

El equipo azul apuesta por doble centrodelantero, con Vargas y Lucero como referencias ofensivas y Altamirano libre por detrás.

Palestino: Sebastián Pérez; Ian Garguez, José Bizama, Fernando Meza, Dilan Zúñiga; Julián Fernández, Jason León, Sebastián Gallegos, Jonathan Benítez; Nelson Da Silva y Gonzalo Tapia.

El cuadro árabe presenta un esquema equilibrado, con Da Silva como referencia en área y Tapia moviéndose con mayor libertad en ataque.

Árbitros designados para U de Chile vs Palestino

Árbitro principal: Raphael Claus (Brasil)

Asistentes: Bruno Pires (BRA) y Maira Mastella (BRA)

Cuarto árbitro: Rejane Caetano (BRA)

VAR: Pablo Gonçalves (BRA)

AVAR: Rodrigo D’Alonso (BRA)

Asesor de árbitros: Christian Schiemann (Chile)

Quality Manager: Ángel Sánchez (Argentina)

¿Cómo llegan U de Chile vs Palestino a la Copa Sudamericana?

Universidad de Chile suma ocho participaciones en la Copa Sudamericana y fue campeón en 2011. En la edición 2025 alcanzó semifinales, consolidando un regreso competitivo al plano internacional.

Palestino registra siete participaciones en el certamen. En 2024 alcanzó los octavos de final y ha mostrado regularidad en torneos Conmebol durante los últimos años, con presencia tanto en Sudamericana como en Libertadores.

¿Cómo se define U de Chile vs Palestino en caso de empate?

Si el partido termina igualado tras los 90 minutos reglamentarios, la clasificación se definirá directamente mediante lanzamientos penales. No hay tiempo suplementario en esta fase. El ganador avanzará a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 y asegurará competencia internacional durante el primer semestre del año.

En resumen

U de Chile y Palestino definen en partido único el cupo chileno.

Se juega este miércoles 4 de marzo a las 21:30 horas.

El duelo será en el Estadio Nacional, a puertas cerradas.

Transmite exclusivamente DGO.

Si empatan, se define por penales.

El ganador clasifica a la fase de grupos.

Sigue toda la cobertura de la Copa Sudamericana 2026, con análisis, estadísticas y minuto a minuto en AlAireLibre.cl.