Universidad de Chile atraviesa un momento agitado. La eliminación ante Palestino en la Copa Sudamericana volvió a encender las críticas sobre el proceso de Francisco “Paqui” Meneghini, mientras el ambiente en el Centro Deportivo Azul se llena de dudas sobre el rumbo del equipo.

En ese contexto, el ex presidente de Azul Azul Federico Valdés dejó una frase que rápidamente volvió a instalar en el debate el nombre de Jorge Sampaoli, el entrenador más exitoso de la historia reciente del club.

¿Qué dijo Federico Valdés sobre el posible regreso de Jorge Sampaoli a la U de Chile?

El ex dirigente azul abordó directamente la posibilidad de un eventual regreso del técnico argentino y dejó claro que la opción no está completamente cerrada. Primero se refirió a la vigencia que pueden tener los entrenadores con experiencia en diálogo con Bolavip. “Los directores técnicos tienen una vida útil muy larga, mira a Manuel Pellegrini”.

Luego profundizó sobre la posibilidad concreta de que el casildense vuelva al club. “No es descartable porque la hinchada lo quiere mucho y los dirigentes estarían dispuestos a hacer los esfuerzos por un equipo que él quiera dirigir”. La frase reactivó rápidamente el debate entre hinchas y analistas del fútbol chileno.

¿Por qué Jorge Sampaoli es el técnico más exitoso en la historia reciente de la U de Chile?

El paso del entrenador argentino entre 2011 y 2012 dejó una huella muy difícil de igualar en Universidad de Chile.

Durante su etapa en el club consiguió cinco títulos:

Tres campeonatos nacionales

Una Copa Chile

La histórica Copa Sudamericana 2011

Ese equipo no solo ganó títulos, sino que impuso una identidad futbolística muy marcada, con presión alta, intensidad y protagonismo ofensivo. Por eso, cada vez que el club atraviesa momentos de crisis deportiva, su nombre vuelve inevitablemente a aparecer en el debate.

¿Dónde está Jorge Sampaoli hoy y por qué vuelve a aparecer como opción?

Otro factor que explica el resurgimiento de su nombre es su situación actual. El entrenador argentino se encuentra sin club tras su salida de Atlético Mineiro en febrero de 2026, lo que lo deja disponible en el mercado.

A lo largo de su carrera posterior a la U ha dirigido a equipos como:

Sevilla

Selección Argentina

Santos

Olympique de Marsella

Flamengo

Rennes

Atlético Mineiro

Sin embargo, pese a su trayectoria internacional, su ciclo más recordado sigue siendo el que protagonizó en Universidad de Chile.

¿Está en riesgo el cargo de Paqui Meneghini en la U de Chile?

El debate sobre el banco azul también se relaciona con el irregular arranque del actual proceso.

Francisco Meneghini suma seis partidos oficiales al mando del equipo con el siguiente registro:

1 triunfo

3 empates

2 derrotas

La eliminación frente a Palestino en la Copa Sudamericana significó un golpe deportivo y económico importante para el club, lo que aumentó la presión sobre su proyecto. En ese escenario, comienzan a reaparecer nombres históricos como posibles alternativas en el imaginario del hincha.

La frase que volvió a ilusionar a los hinchas de la U de Chile

Federico Valdés incluso fue más lejos al momento de valorar lo que significó el ciclo de Sampaoli en el club. “Sería un sueño tenerlo de vuelta. Desde lo que me tocó a mí, es el mejor entrenador que le he visto a la ‘U’ con certeza”.

Por ahora no existe negociación ni acercamientos formales. Sin embargo, la declaración vuelve a instalar una pregunta que cada cierto tiempo aparece en el mundo azul: si el técnico más exitoso de su historia reciente podría algún día regresar al club.

En resumen

Una frase de Federico Valdés volvió a instalar el nombre de Jorge Sampaoli en la U.

El ex dirigente aseguró que su regreso “no es descartable”.

El entrenador argentino está sin club tras salir de Atlético Mineiro.

Su ciclo entre 2011 y 2012 es el más exitoso de la historia reciente azul.

El irregular inicio del proceso de Paqui Meneghini vuelve a abrir el debate.

El presente de Universidad de Chile sigue generando debate dentro y fuera de la cancha. Sigue todas las novedades del mundo azul en Al Aire Libre, donde seguimos minuto a minuto el presente del equipo y las decisiones que pueden marcar su futuro.