Colo Colo no solo perdió el Superclásico: también abrió un juicio interno sobre su funcionamiento ofensivo. Javier Correa quedó en el centro de las críticas por su sequía goleadora, pero el debate va más allá del delantero y apunta directamente al esquema de Fernando Ortiz. La falta de punteros, la posición de Claudio Aquino y el uso simultáneo de dos “9” volvieron a instalar cuestionamientos estructurales en el Cacique.

En paralelo, el equipo prepara el duelo ante Audax Italiano con preocupación por el estado físico de Aquino y con mejores noticias respecto a Arturo Vidal, quien ha entrenado con normalidad pese al desgarro pectoral que arrastraba. La semana es clave para definir el rumbo inmediato del Popular en el Campeonato Nacional 2026.

Todas las noticias de Colo Colo HOY jueves 5 de marzo



