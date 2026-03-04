La derrota de Colo Colo ante Universidad de Chile en el Superclásico volvió a abrir varias discusiones en el mundo albo. El equipo dirigido por Fernando Ortiz mostró una versión muy por debajo de lo esperado y los cuestionamientos se multiplicaron entre hinchas y comentaristas.

En ese contexto apareció un comentario que encendió el debate. Durante su programa La Hora de King Kong, el periodista Juan Cristóbal Guarello deslizó una explicación que llamó la atención sobre la insistencia del técnico en mantener a Javier Correa dentro del once titular. Según el comunicador, existiría un motivo poco habitual detrás de esa decisión.

Por qué Javier Correa sigue siendo titular en Colo Colo

El nombre de Javier Correa ha estado en el centro de las críticas de los hinchas albos durante el inicio de la temporada. El delantero argentino ha sido titular en varios partidos, pese a que el equipo todavía busca su mejor funcionamiento ofensivo.

En medio de ese debate, Guarello aseguró que recibió una versión que explicaría por qué el técnico no lo saca del equipo. El periodista lanzó la frase que rápidamente se viralizó entre los seguidores del club:

“Me contaron que a Javier Correa no lo quiere sacar para evitar las pataletas. Esta es una copucha, me puse SQP… pero me dijeron que no se atreve a sacarlo”. La declaración generó conversación inmediata en redes sociales y entre los hinchas albos.

Qué cambios piden los hinchas en el ataque de Colo Colo

Más allá de la polémica, en el análisis futbolístico también surgieron propuestas sobre cómo debería conformarse la ofensiva del equipo.

En ese sentido, el propio Guarello planteó que el equipo podría probar otra estructura ofensiva. “Lo lógico es que juegue con Romero y Hernández abierto, si el sistema que tiene no le funciona, pero bueno”.

La discusión sobre el ataque se ha intensificado en las últimas semanas debido al rendimiento irregular que ha mostrado el equipo.

Cómo está Colo Colo en la tabla del Campeonato Nacional 2026

Pese a las críticas al juego del equipo, Colo Colo todavía se mantiene cerca de los puestos altos de la tabla en el Campeonato Nacional.

Tras cinco fechas disputadas, el Cacique suma 9 puntos y se ubica en la zona que entrega cupos internacionales.

En la parte alta de la tabla aparecen:

Deportes Limache (11 puntos)

Universidad Católica (10)

Unión La Calera (9)

Huachipato (9)

Colo Colo (9)

Aunque los números lo mantienen en la pelea, el rendimiento futbolístico ha sido uno de los principales temas de debate entre los hinchas.

Cuándo vuelve a jugar Colo Colo en el Campeonato Nacional

El próximo desafío del Cacique en el torneo será frente a Audax Italiano, en un partido programado para el lunes 16 de marzo a las 20:30 horas.

Ese encuentro aparece como una oportunidad para que el equipo de Fernando Ortiz vuelva a convencer desde el juego y calme las críticas que surgieron tras el Superclásico.

En resumen: el debate que se abrió en Colo Colo

Javier Correa ha sido titular en varios partidos del Cacique.

Tras el Superclásico surgieron cuestionamientos al funcionamiento ofensivo.

Una versión revelada instaló una explicación inesperada.

El tema generó debate entre hinchas y analistas del fútbol chileno.

