Las dudas sobre el aforo para el partido entre Audax Italiano y Colo Colo, fueron disipadas este miércoles. El alcalde de La Florida, Daniel Reyes, confirmó que el duelo entre itálicos y albos se disputará sin los hinchas del Cacique.

El jefe comunal ratificó que el encuentro de este sábado tendrá aforo reducido y acceso exclusivo para hinchas del cuadro local, una medida que ya había sido solicitada por Audax y que fue coordinada con la Delegación Presidencial.

El aforo confirmado para el Audax vs Colo Colo

Durante la jornada de este miércoles, Reyes entregó detalles del operativo que se aplicará para el partido en La Florida: “Hemos trabajado de manera coordinada con la Delegación Presidencial y con el club Audax Italiano. En ese sentido, se ha dispuesto un aforo limitado en el estadio, con un máximo para 4.800 personas, restringido exclusivamente a los hinchas de Audax”, explicó el jefe comunal.

El Estadio Bicentenario, que habitualmente puede albergar una cantidad mayor de asistentes, funcionará esta vez con capacidad restringida como parte del plan de seguridad para el duelo.

El mecanismo para impedir compra de entradas

La medida no solo se limitará a restringir sectores del estadio. Según detalló el propio alcalde, también se aplicará un sistema de control para impedir que hinchas de Colo Colo puedan adquirir tickets. “Va a existir un registro, de manera tal que aquellas personas que ya están registradas como hinchas de Colo Colo no van a poder comprar entradas”, señaló Reyes.

Con ese mecanismo, las autoridades buscan evitar que seguidores del cuadro albo ingresen al recinto bajo la modalidad de público local. El objetivo, explicó el alcalde, es asegurar que el encuentro se desarrolle con normalidad en la comuna. “Esperamos que el partido se desarrolle con la mayor normalidad posible y como ha sido costumbre en el último tiempo en la comuna de La Florida”, concluyó.

Así, el duelo entre Audax Italiano y Colo Colo, programado para este sábado a las 18:00 horas en el Bicentenario de La Florida, se jugará finalmente con un escenario definido: aforo de 4.800 personas y presencia exclusiva de hinchas audinos en las tribunas.