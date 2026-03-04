El Superclásico caló hondo en Colo Colo. Los albos no pudieron ratificar el favoritismo en el Estadio Monumental y cayeron por la cuenta mínima ante la U de Chile, poniendo fin a su racha de triunfos en el torneo.

Si bien han pasado algunos días desde aquella derrota, en Macul aún no la olvidan. En las últimas horas el defensor del Cacique, Joaquín Sosa, tuvo palabras para el partido del pasado domingo y apuntó contra el actuar de algunos jugadores azules.

Joaquín Sosa carga contra la U de Chile tras el Superclásico

El zaguero acudió a la conferencia de prensa de este miércoles, donde contestó las preguntas de los medios. Allí, fue consultado por la derrota en el Superclásico.

“Obviamente a nadie le gusta perder un clásico. Todos entramos con ganas de ganar ese partido, pero por más esquemas y planificación que haya, los clásicos se definen por detalles y fue así como ganó el rival, por un pequeño detalle”, comenzó diciendo Sosa.

El defensor no dejó pasar la oportunidad y aprovechó de apuntar contra los jugadores del Romántico Viajero. “Dentro de la cancha se vio quién propuso y quién no. En cada jugada, en cada roce, el rival se quedaba mucho tiempo en el piso, pero no hay excusas. Se perdió y ahora tenemos que seguir trabajando”, lanzó.

En Colo Colo quieren dar vuelta la página tras el Superclásico

Sin embargo, Sosa aclaró que quieren dejar atrás lo ocurrido ante la U de Chile y enfocarse en los próximos desafíos que tiene el equipo en el Campeonato Nacional 2026.

“Ya hay que pasar la página porque tenemos un partido importantísimo el fin de semana”, apuntó el futbolista.

“Colo Colo es el club más grande de Chile, siempre vamos a querer pelear el torneo y lo vamos a pelear hasta el final”, sentenció.

¿Cuándo juega Colo Colo en el Campeonato Nacional?

Tras caer en el Superclásico, Colo Colo ya está enfocado en su próximo desafío. Los albos volverán a saltar a la cancha este sábado 7 de marzo desde las 18:00 horas cuando visiten a Audax Italiano en el Estadio Bicentenario de La Florida por la sexta fecha del Campeonato Nacional.

