U de Chile se quedó sin fútbol internacional para todo el 2026 y, para Mauricio Pinilla, la responsabilidad tiene nombre y apellido: Francisco “Paqui” Meneghini. Los azules cayeron 2-1 ante Palestino en la fase clasificatoria de la Copa Sudamericana 2026 y co eso se consumó el primer fracaso del año para los universitarios, que armaron un equipo para jugar el torneo continental.

La U arrancó la temporada 2026 de la peor forma y lo único que sostiene a Meneghini y su cuerpo técnico es que derrotó a Colo Colo en el Estadio Monumental, algo que pasa muy poco en la historia institucional del club.

Los jugadores lesionados, bajas de rendimiento, contrataciones dudosas y el pésimo nivel futbolístico exhibido en todos los partidos oficiales de la U hicieron explotar al Mundialista y Campeón de América en la pantalla de ESPN.

Mauricio Pinilla le dio con todo a Paqui

La comparación que lanzó Pinilla es la que más duele en el CDA, porque no ataca el resultado sino el nivel futbolístico del proceso. “Lo que pasa es que uno tenía una base, y desde esa base, se supone que Paqui tenía que mejorarla. Lamentablemente el equipo empeoró“, dijo el exgoleador azul en ESPN Chile. Luego vino la frase que más rebotó en redes: “Ni siquiera se acerca a la peor versión de Álvarez. La peor versión de Álvarez jugaba mejor que esta U”.

No es la primera vez que Pinilla dispara contra Meneghini. En febrero ya había advertido que “argumentos futbolísticos hay pocos para sostener a Paqui, porque no ha mostrado mucho” y que “la U no puede seguir jugando así”. Los hechos le dieron la razón dos veces en dos semanas.

Pinilla analizó la derrota de la U de Meneghini

El diagnóstico de Pinilla es el mismo que circula en los medios desde enero: la U no tiene claridad táctica y los refuerzos no se han adaptado al sistema. “La U no fue capaz en todo el partido de dejar a un delantero de cara al gol. Tuvo la suerte de ganarle a Colo Colo en una pelota rara, en un partido que pudo terminar cero a cero”, aclaró en Radio Agricultura.

Palestino, que había empatado 0-0 con la U en el Torneo Nacional, llegó al Estadio Nacional con más hambre, más orden y más chispa que los azules. El propio Meneghini reconoció que “en el primer tiempo el rival nos superó“. Una autocrítica que llega tarde y que no cambia el resultado: sin Copa Sudamericana y con un proceso en entredicho.

📅 ¿Cuándo y contra quién juega U de Chile su próximo partido tras la eliminación?

Sin Copa Sudamericana, la U de Chile retoma el foco en el Campeonato Nacional 2026. El próximo compromiso de los azules es ante Universidad de Concepción el lunes 9 de marzo. El duelo se jugará en el Estadio nacional a las 20:00 horas.