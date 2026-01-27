El último Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile parecía archivado como uno más en la historia reciente: resultado cerrado, polémicas diluidas por el paso del tiempo y un torneo que ya tiene campeón. Sin embargo, cuando el debate parecía apagado, una voz con peso institucional decidió volver sobre una de las jugadas más discutidas de ese partido y ponerla nuevamente en el centro de la conversación futbolera.

No fue un hincha, ni un protagonista ocasional. Fue el jefe del arbitraje nacional. A casi cinco meses del encuentro, Roberto Tobar reconoció públicamente que existió un error clave en una acción que pudo cambiar el desarrollo del Superclásico desde sus primeros minutos. Una admisión tardía, pero contundente, que no solo revive la polémica, sino que instala una pregunta incómoda sobre el uso del VAR, los criterios disciplinarios y el verdadero impacto de las decisiones arbitrales en partidos que definen temporadas.

🚨 ¿Cuál fue el error arbitral que Roberto Tobar reconoció en el Superclásico?

A casi cinco meses del Superclásico 198 entre Colo Colo y Universidad de Chile, una de las voces con mayor peso en el arbitraje nacional decidió hablar. Roberto Tobar, actual jefe de la Comisión de Árbitros de la ANFP, reconoció públicamente que existió un error grave que influyó directamente en el desarrollo del partido.

El encuentro, disputado el 31 de agosto de 2025 en el Estadio Monumental, quedó marcado por una jugada tempranera que, según el propio Tobar, fue mal sancionada en cancha y mal evaluada desde el VAR.

⚖️ ¿Por qué la jugada de Javier Correa debió ser tarjeta roja según el reglamento?

La acción ocurrió al minuto 13 del partido. Javier Correa impactó con un codazo a Matías Zaldivia, en una jugada que el árbitro Cristián Garay resolvió con tarjeta amarilla. Sin embargo, el análisis posterior fue contundente. En diálogo con TNT Sports, Tobar explicó que la acción cumplía con todos los criterios para una expulsión directa.

“Acá hay un movimiento adicional con su brazo izquierdo y esto debió haber sido tarjeta roja”. Según el jefe del arbitraje, la acción “pone en peligro la integridad física del adversario”, uno de los criterios explícitos del reglamento FIFA para sancionar con roja directa.

😬⚽🏁 ¿Era para algo más?



Javier Correa vio la primera amonestación del #Superclásico198, tras este golpe a Matías Zaldivia. Pudo dejar con 10 a #ColoColo ante #LaU en este #MatchdayDomingo…



Disfruta los partidos de la #LigaDePrimera 2025. Suscríbete a #TNTSportsenHBOMax… pic.twitter.com/P2nFeaSMOQ — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) August 31, 2025

🎥 ¿Qué falló en el VAR durante el Superclásico Colo Colo vs U de Chile?

El reconocimiento del error no se limitó a la decisión en cancha. Tobar también apuntó directamente a la labor del VAR, que revisó la jugada, pero no profundizó en un aspecto clave de la acción.

“La revisó el VAR, pero le faltó trabajar este detalle que es muy importante”. La confesión dejó en evidencia una falla de procedimiento: el sistema tecnológico estuvo activo, pero no detectó —o no ponderó correctamente— el movimiento adicional del brazo, elemento decisivo para cambiar la sanción.

🔄 ¿Por qué la expulsión de Calderón reavivó la polémica arbitral?

El reconocimiento del error cobra aún más fuerza al contrastarlo con lo ocurrido minutos después en ese mismo partido. En el minuto 31, Universidad de Chile sufrió la expulsión directa de Franco Calderón tras una dura infracción sobre Vicente Pizarro.

La comparación es inevitable. Mientras Correa continuó en cancha pese a una acción que hoy se reconoce como expulsable, la U quedó con diez jugadores durante gran parte del encuentro. Ese doble estándar es el que volvió a instalar la polémica con fuerza.

Calderón expulsado en Superclásico / Photosport

📊 ¿Cómo pudo cambiar el partido si Colo Colo quedaba con uno menos?

De haberse aplicado el criterio correcto desde el minuto 13, Colo Colo habría disputado gran parte del Superclásico con un hombre menos. El escenario competitivo, la gestión del partido y el desarrollo táctico pudieron haber sido completamente distintos.

Finalmente, con Correa aún en cancha, Colo Colo rompió una racha de tres años sin ganar Superclásicos gracias al gol de Vicente Pizarro al minuto 81, en lo que sería su primer y último tanto ante la U antes de partir a Rosario Central.

🧠 ¿Qué consecuencias dejó este error arbitral para la U de Chile en el torneo?

La derrota no fue solo simbólica. Ese resultado terminó de sepultar las opciones de Universidad de Chile en el campeonato. Tras el Superclásico, el equipo azul quedó a 15 puntos del líder, Coquimbo Unido, que semanas más tarde se consagró campeón tras una campaña histórica.

Para muchos en el entorno universitario, el partido marcó un quiebre anímico y competitivo del que el equipo no logró recuperarse.

🕰️ ¿Por qué la confesión de Tobar vuelve a incomodar meses después?

El reconocimiento llega tarde, pero no pasa desapercibido. Que el jefe del arbitraje nacional admita un error de esta magnitud reabre debates que parecían archivados: el uso del VAR, los criterios disciplinarios y el impacto real de las decisiones arbitrales en partidos decisivos.

En el fútbol, el tiempo no siempre cierra las heridas. A veces, las vuelve a abrir.