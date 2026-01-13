Universidad de Chile y Colo Colo movieron el mercado con dos nombres que llegan desde el mismo origen, pero con destinos opuestos. Octavio Rivero será la nueva carta ofensiva de los azules, mientras Javier Méndez se suma al bloque defensivo del Cacique, en una temporada que ya empieza a cargarse de tensión antes de rodar la pelota.

El morbo no solo pasa por verlos defendiendo camisetas históricamente rivales. Ambos son uruguayos, comparten recorrido por el fútbol de su país y, aunque sus caminos rara vez se cruzaron, existe un antecedente concreto que hoy vuelve a cobrar sentido con el escenario chileno como telón de fondo.

⚽ El versus entre Octavio Rivero y Javier Méndez en Uruguay

Para encontrar ese único cruce hay que retroceder al 14 de diciembre de 2013, en plena fecha 15 del torneo uruguayo. Aquella noche, Rentistas recibió a Racing de Montevideo en un partido sin demasiados focos mediáticos, pero que con el tiempo ganó valor simbólico.

Octavio Rivero y Javier Méndez comenzaron el duelo desde el banco. Rivero esperaba su oportunidad en Rentistas; Méndez hacía lo propio en Racing. El trámite fue cerrado, con pocas situaciones claras y un marcador que se movía lentamente.

A los 61 minutos, el técnico Adolfo Barán decidió mover piezas y envió a la cancha a Rivero en lugar de Danilo Cóccaro. Doce minutos más tarde, el DT Rosario Martínez respondió desde la vereda rival con el ingreso de Méndez por Agustín Gutiérrez.

Cinco minutos después del ingreso del actual refuerzo de Colo Colo, el Pintón Rivero apareció donde suelen hacerlo los delanteros de área: definió con pierna zurda y marcó el gol del empate 1-1. Méndez ya estaba en cancha, formando parte de la última línea que no logró cerrar la jugada. Fue la única vez que compartieron partido oficial en el fútbol uruguayo.

🔵 Un antecedente que hoy reaparece en el fútbol chileno

Más de una década después, ese cruce adquiere otra dimensión. Rivero llega a Universidad de Chile con la misión de aportar goles y carácter en ataque; Méndez arriba a Colo Colo para reforzar una defensa que apunta alto en la temporada.

El destino los vuelve a poner frente a frente, ahora en el principal escenario del fútbol chileno, defendiendo los colores de los equipos más importantes del país, donde no hay espacio para equivocaciones ni medias tintas.