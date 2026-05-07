El Mundial 2026 se podrá ver, de manera oficial, por cuatro vías en Chile, esto luego de que Paramount+ y DSports cerraron una alianza estratégica para completar el ecosistema más amplio y más fragmentado para seguir los 104 partidos del torneo..
Estos son todos canales y plataformas donde se podrá ver la Copa del Mundo.
- Chilevisión (CHV): TV abierta gratuita. Exclusiva en señal abierta para los partidos seleccionados.
- DSports / DSports 2 / DSports+: Satélite y streaming. Los 104 partidos del torneo completo.
- Paramount+: Streaming. Alianza con DSports para transmitir los 104 partidos en línea.
- Disney+ Plan Premium: Streaming. 30 partidos específicos: 22 de fase de grupos, 2 de Ronda de 32, 2 de octavos, 1 cuarto, ambas semifinales y la gran final.
A continuación detallaremos cada uno de los partidos y la forma en la que podrás verlo en Chile. Para que puedas conocer inmediatamente quién transmite, hemos hecho esta pequeña guía de íconos para los 104 partidos del Mundial 2026.
- 📺 CHV = Chilevisión (abierta, gratis)
- 📡 DSP = DSports / Paramount+ (TV satelital o streaming)
- 🎬 D+ = Disney+ Plan Premium (streaming)
Fase de Grupos del Mundial 2026
Este es el detalle partido a partido de la transmisión del Mundial 2026 en Chile
Jueves 11 de junio
- México vs. Sudáfrica (Grupo A) 15:00 hrs, Estadio Azteca, Ciudad de México. 📺 CHV · 📡 DSP · 🎬 D+
Viernes 12 de junio
- Canadá vs. Bosnia y Herzegovina (Grupo B) 15:00 hrs, BMO Field, Toronto. 📡 DSP
- Estados Unidos vs. Paraguay (Grupo D) 21:00 hrs, Lumen Field, Seattle. 📺 CHV · 📡 DSP
Sábado 13 de junio
- Catar vs. Suiza (Grupo B) 15:00 hrs, Levi’s Stadium, San Francisco. 📺 CHV · 📡 DSP
- Brasil vs. Marruecos (Grupo C) 18:00 hrs, MetLife Stadium, Nueva Jersey. 📺 CHV · 📡 DSP · 🎬 D+
Domingo 14 de junio
- Alemania vs. Curazao (Grupo E) 13:00 hrs, NRG Stadium, Houston. 📡 DSP
- Países Bajos vs. Japón (Grupo F) 16:00 hrs, AT&T Stadium, Dallas. 📺 CHV · 📡 DSP
- Costa de Marfil vs. Ecuador (Grupo E) 19:00 hrs, Lincoln Financial Field, Filadelfia. 📺 CHV · 📡 DSP · 🎬 D+
- Suecia vs. Túnez (Grupo F) 22:00 hrs, Estadio BBVA, Monterrey, 📡 DSP
Lunes 15 de junio
- Bélgica vs. Egipto (Grupo G) 13:00 hrs. Mercedes-Benz Stadium, Atlanta. 📡 DSP
- Irán vs. Nueva Zelanda (Grupo G) 16:00 hrs, SoFi Stadium, Los Ángeles. 📡 DSP
- España vs. Cabo Verde (Grupo H) 19:00 hrs, Gillette Stadium, Boston. 📺 CHV · 📡 DSP
- Arabia Saudita vs. Uruguay (Grupo H) 22:00 hrs, Hard Rock Stadium, Miami. 📡 DSP · 🎬 D+
Martes 16 de junio
- Francia vs. Senegal (Grupo I) 15:00 hrs, MetLife Stadium, Nueva Jersey. 📺 CHV · 📡 DSP
- Irak vs. Noruega (Grupo I) 18:00 hrs, Gillette Stadium, Boston. 📡 DSP
- Argentina vs. Argelia (Grupo J) 21:00 hrs, Arrowhead Stadium, Kansas City. 📡 DSP · 🎬 D+
Miércoles 17 de junio
- Austria vs. Jordania (Grupo J) 13:00 hrs, AT&T Stadium, Dallas. 📡 DSP
- Portugal vs. RD Congo (Grupo K) 16:00 hrs, SoFi Stadium, Los Ángeles. 📺 CHV · 📡 DSP
- Uzbekistán vs. Colombia (Grupo K) 19:00 hrs, Mercedes-Benz Stadium, Atlanta. 📡 DSP · 🎬 D+
- Inglaterra vs. Croacia (Grupo L) 22:00 hrs, Lincoln Financial Field, Filadelfia. 📡 DSP
Jueves 18 de junio
- República Checa vs. Sudáfrica (Grupo A) 13:00 hrs. Mercedes-Benz Stadium, Atlanta — 📡 DSP
- Ghana vs. Panamá (Grupo L) 16:00 hrs, Arrowhead Stadium, Kansas City. 📡 DSP
- México vs. Corea del Sur (Grupo A) 22:00 hrs, Estadio Akron, Guadalajara. 📺 CHV · 📡 DSP · 🎬 D+
Viernes 19 de junio
- Escocia vs. Marruecos (Grupo C) 18:00 hrs, Gillette Stadium, Boston. 📡 DSP · 🎬 D+
- Haití vs. Brasil (Grupo C) 22:00 hrs, NRG Stadium, Houston. 📡 DSP · 🎬 D+
Sábado 20 de junio
- Turquía vs. Estados Unidos (Grupo D) 13:00 hrs, Mercedes-Benz Stadium, Atlanta. 📺 CHV · 📡 DSP
- Bosnia y Herzegovina vs. Suiza (Grupo B) 16:00 hrs, BC Place, Vancouver. 📡 DSP
- Canadá vs. Catar (Grupo B) 22:00 hrs, Levi’s Stadium, San Francisco, 📡 DSP
Domingo 21 de junio
- Bélgica vs. Irán (Grupo G) 13:00 hrs, Arrowhead Stadium, Kansas City. 📡 DSP
- Alemania vs. Costa de Marfil (Grupo E) 16:00 hrs, AT&T Stadium, Dallas. 📺 CHV · 📡 DSP
- Ecuador vs. Curazao (Grupo E) 20:00 hrs, MetLife Stadium, Nueva Jersey. 📺 CHV · 📡 DSP · 🎬 D+
Lunes 22 de junio
- Países Bajos vs. Suecia (Grupo F) 16:00 hrs, Levi’s Stadium, San Francisco. 📡 DSP
- Japón vs. Túnez (Grupo F) 19:00 hrs, Estadio BBVA, Monterrey. 📡 DSP
- Australia vs. Paraguay (Grupo D) 22:00 hrs, Gillette Stadium, Boston. 📺 CHV · 📡 DSP
Martes 23 de junio
- Colombia vs. Portugal (Grupo K) 22:00 hrs, Hard Rock Stadium, Miami. 📺 CHV · 📡 DSP · 🎬 D+
Miércoles 24 de junio
- Brasil vs. Escocia (Grupo C) 18:00 hrs, MetLife Stadium, Nueva Jersey. 📺 CHV · 📡 DSP · 🎬 D+
- México vs. República Checa (Grupo A) 22:00 hrs, Estadio Azteca, Ciudad de México. 📺 CHV · 📡 DSP
- Sudáfrica vs. Corea del Sur (Grupo A) 22:00 hrs, Estadio BBVA, Monterrey. 📡 DSP
Jueves 25 de junio
- Ecuador vs. Alemania (Grupo E) 16:00 hrs. Lincoln Financial Field, Filadelfia. 📺 CHV · 📡 DSP · 🎬 D+
- Túnez vs. Países Bajos (Grupo F) 19:00 hrs, Estadio Akron, Guadalajara. 📡 DSP
- Paraguay vs. Australia (Grupo D) 22:00 hrs, SoFi Stadium, Los Ángeles. 📡 DSP
Viernes 26 de junio
- Senegal vs. Francia (Grupo I) 15:00 hrs, BC Place, Vancouver. 📡 DSP
- Noruega vs. Irak (Grupo I) 15:00 hrs, Gillette Stadium, Boston. 📡 DSP
- Argentina vs. Austria (Grupo J) 18:00 hrs, MetLife Stadium, Nueva Jersey. 📡 DSP · 🎬 D+
- Argelia vs. Jordania (Grupo J) 18:00 hrs, SoFi Stadium, Los Ángeles. 📡 DSP
- Portugal vs. Colombia (Grupo K) 21:00 hrs, Arrowhead Stadium, Kansas City, 📺 CHV · 📡 DSP · 🎬 D+
- RD Congo vs. Uzbekistán (Grupo K) 21:00 hrs, AT&T Stadium, Dallas, 📡 DSP
- Inglaterra vs. Ghana (Grupo L) 21:00 hrs, SoFi Stadium, Los Ángeles. 📡 DSP
- Croacia vs. Panamá (Grupo L) 21:00 hrs, Estadio BBVA, Monterrey. 📡 DSP
Fase eliminatoria del Mundial 2026
Ronda de 32 (16avos de final) — 28 al 30 de junio
- Todos los partidos: 📡 DSP. 2 partidos seleccionados: 🎬 D+
Octavos de final — 1 y 2 de julio
- Todos los partidos: 📡 DSP. 2 partidos seleccionados: 🎬 D+
Cuartos de final — 4 y 5 de julio
- Todos los partidos: 📡 DSP. 1 partido seleccionado: 🎬 D+
Semifinales — 14 de julio
- Semifinal 1 y Semifinal 2 — Hora a confirmar — 📡 DSP. 🎬 D+ · 📺 CHV (a confirmar)
Tercer Lugar — Sábado 18 de julio
- 📡 DSP. 🎬 D+ · 📺 CHV
Gran Final — Domingo 19 de julio
- MetLife Stadium, East Rutherford, Nueva Jersey
- Hora: 17:00 hrs de Chile
- 📺 CHV · 📡 DSP · 🎬 D+