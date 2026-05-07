El Mundial 2026 se podrá ver, de manera oficial, por cuatro vías en Chile, esto luego de que Paramount+ y DSports cerraron una alianza estratégica para completar el ecosistema más amplio y más fragmentado para seguir los 104 partidos del torneo..

Estos son todos canales y plataformas donde se podrá ver la Copa del Mundo.

  • Chilevisión (CHV): TV abierta gratuita. Exclusiva en señal abierta para los partidos seleccionados.
  • DSports / DSports 2 / DSports+: Satélite y streaming. Los 104 partidos del torneo completo.
  • Paramount+: Streaming. Alianza con DSports para transmitir los 104 partidos en línea.
  • Disney+ Plan Premium: Streaming. 30 partidos específicos: 22 de fase de grupos, 2 de Ronda de 32, 2 de octavos, 1 cuarto, ambas semifinales y la gran final.

A continuación detallaremos cada uno de los partidos y la forma en la que podrás verlo en Chile. Para que puedas conocer inmediatamente quién transmite, hemos hecho esta pequeña guía de íconos para los 104 partidos del Mundial 2026.

  • 📺 CHV = Chilevisión (abierta, gratis)
  • 📡 DSP = DSports / Paramount+ (TV satelital o streaming)
  • 🎬 D+ = Disney+ Plan Premium (streaming)

Fase de Grupos del Mundial 2026

Este es el detalle partido a partido de la transmisión del Mundial 2026 en Chile

Jueves 11 de junio

  • México vs. Sudáfrica (Grupo A) 15:00 hrs, Estadio Azteca, Ciudad de México. 📺 CHV · 📡 DSP · 🎬 D+

Viernes 12 de junio

  • Canadá vs. Bosnia y Herzegovina (Grupo B) 15:00 hrs, BMO Field, Toronto. 📡 DSP
  • Estados Unidos vs. Paraguay (Grupo D) 21:00 hrs, Lumen Field, Seattle. 📺 CHV · 📡 DSP

Sábado 13 de junio

  • Catar vs. Suiza (Grupo B) 15:00 hrs, Levi’s Stadium, San Francisco. 📺 CHV · 📡 DSP
  • Brasil vs. Marruecos (Grupo C) 18:00 hrs, MetLife Stadium, Nueva Jersey. 📺 CHV · 📡 DSP · 🎬 D+

Domingo 14 de junio

  • Alemania vs. Curazao (Grupo E) 13:00 hrs, NRG Stadium, Houston. 📡 DSP
  • Países Bajos vs. Japón (Grupo F) 16:00 hrs, AT&T Stadium, Dallas. 📺 CHV · 📡 DSP
  • Costa de Marfil vs. Ecuador (Grupo E) 19:00 hrs, Lincoln Financial Field, Filadelfia. 📺 CHV · 📡 DSP · 🎬 D+
  • Suecia vs. Túnez (Grupo F) 22:00 hrs, Estadio BBVA, Monterrey, 📡 DSP

Lunes 15 de junio

  • Bélgica vs. Egipto (Grupo G) 13:00 hrs. Mercedes-Benz Stadium, Atlanta. 📡 DSP
  • Irán vs. Nueva Zelanda (Grupo G) 16:00 hrs, SoFi Stadium, Los Ángeles. 📡 DSP
  • España vs. Cabo Verde (Grupo H) 19:00 hrs, Gillette Stadium, Boston. 📺 CHV · 📡 DSP
  • Arabia Saudita vs. Uruguay (Grupo H) 22:00 hrs, Hard Rock Stadium, Miami. 📡 DSP · 🎬 D+

Martes 16 de junio

  • Francia vs. Senegal (Grupo I) 15:00 hrs, MetLife Stadium, Nueva Jersey. 📺 CHV · 📡 DSP
  • Irak vs. Noruega (Grupo I) 18:00 hrs, Gillette Stadium, Boston. 📡 DSP
  • Argentina vs. Argelia (Grupo J) 21:00 hrs, Arrowhead Stadium, Kansas City. 📡 DSP · 🎬 D+

Miércoles 17 de junio

  • Austria vs. Jordania (Grupo J) 13:00 hrs,  AT&T Stadium, Dallas. 📡 DSP
  • Portugal vs. RD Congo (Grupo K) 16:00 hrs, SoFi Stadium, Los Ángeles. 📺 CHV · 📡 DSP
  • Uzbekistán vs. Colombia (Grupo K) 19:00 hrs, Mercedes-Benz Stadium, Atlanta. 📡 DSP · 🎬 D+
  • Inglaterra vs. Croacia (Grupo L) 22:00 hrs,  Lincoln Financial Field, Filadelfia. 📡 DSP

Jueves 18 de junio

  • República Checa vs. Sudáfrica (Grupo A) 13:00 hrs.  Mercedes-Benz Stadium, Atlanta — 📡 DSP
  • Ghana vs. Panamá (Grupo L) 16:00 hrs, Arrowhead Stadium, Kansas City. 📡 DSP
  • México vs. Corea del Sur (Grupo A) 22:00 hrs, Estadio Akron, Guadalajara.  📺 CHV · 📡 DSP · 🎬 D+

Viernes 19 de junio

  • Escocia vs. Marruecos (Grupo C) 18:00 hrs, Gillette Stadium, Boston. 📡 DSP · 🎬 D+
  • Haití vs. Brasil (Grupo C)  22:00 hrs, NRG Stadium, Houston. 📡 DSP · 🎬 D+

Sábado 20 de junio

  • Turquía vs. Estados Unidos (Grupo D) 13:00 hrs,  Mercedes-Benz Stadium, Atlanta. 📺 CHV · 📡 DSP
  • Bosnia y Herzegovina vs. Suiza (Grupo B) 16:00 hrs,  BC Place, Vancouver. 📡 DSP
  • Canadá vs. Catar (Grupo B) 22:00 hrs, Levi’s Stadium, San Francisco, 📡 DSP

Domingo 21 de junio

  • Bélgica vs. Irán (Grupo G) 13:00 hrs, Arrowhead Stadium, Kansas City. 📡 DSP
  • Alemania vs. Costa de Marfil (Grupo E) 16:00 hrs, AT&T Stadium, Dallas. 📺 CHV · 📡 DSP
  • Ecuador vs. Curazao (Grupo E) 20:00 hrs, MetLife Stadium, Nueva Jersey. 📺 CHV · 📡 DSP · 🎬 D+

Lunes 22 de junio

  • Países Bajos vs. Suecia (Grupo F) 16:00 hrs, Levi’s Stadium, San Francisco. 📡 DSP
  • Japón vs. Túnez (Grupo F) 19:00 hrs, Estadio BBVA, Monterrey. 📡 DSP
  • Australia vs. Paraguay (Grupo D)  22:00 hrs, Gillette Stadium, Boston. 📺 CHV · 📡 DSP

Martes 23 de junio

  • Colombia vs. Portugal (Grupo K) 22:00 hrs,  Hard Rock Stadium, Miami. 📺 CHV · 📡 DSP · 🎬 D+

Miércoles 24 de junio

  • Brasil vs. Escocia (Grupo C) 18:00 hrs, MetLife Stadium, Nueva Jersey.  📺 CHV · 📡 DSP · 🎬 D+
  • México vs. República Checa (Grupo A) 22:00 hrs, Estadio Azteca, Ciudad de México. 📺 CHV · 📡 DSP
  • Sudáfrica vs. Corea del Sur (Grupo A) 22:00 hrs, Estadio BBVA, Monterrey. 📡 DSP

Jueves 25 de junio

  • Ecuador vs. Alemania (Grupo E) 16:00 hrs. Lincoln Financial Field, Filadelfia.  📺 CHV · 📡 DSP · 🎬 D+
  • Túnez vs. Países Bajos (Grupo F) 19:00 hrs, Estadio Akron, Guadalajara. 📡 DSP
  • Paraguay vs. Australia (Grupo D) 22:00 hrs, SoFi Stadium, Los Ángeles. 📡 DSP

Viernes 26 de junio

  • Senegal vs. Francia (Grupo I) 15:00 hrs, BC Place, Vancouver. 📡 DSP
  • Noruega vs. Irak (Grupo I) 15:00 hrs, Gillette Stadium, Boston. 📡 DSP
  • Argentina vs. Austria (Grupo J) 18:00 hrs,  MetLife Stadium, Nueva Jersey. 📡 DSP · 🎬 D+
  • Argelia vs. Jordania (Grupo J) 18:00 hrs, SoFi Stadium, Los Ángeles. 📡 DSP
  • Portugal vs. Colombia (Grupo K) 21:00 hrs, Arrowhead Stadium, Kansas City,  📺 CHV · 📡 DSP · 🎬 D+
  • RD Congo vs. Uzbekistán (Grupo K) 21:00 hrs, AT&T Stadium, Dallas,  📡 DSP
  • Inglaterra vs. Ghana (Grupo L)  21:00 hrs, SoFi Stadium, Los Ángeles. 📡 DSP
  • Croacia vs. Panamá (Grupo L)  21:00 hrs,  Estadio BBVA, Monterrey.  📡 DSP

Fase eliminatoria del Mundial 2026

Ronda de 32 (16avos de final) — 28 al 30 de junio

  • Todos los partidos: 📡 DSP. 2 partidos seleccionados: 🎬 D+

Octavos de final — 1 y 2 de julio

  • Todos los partidos: 📡 DSP.  2 partidos seleccionados: 🎬 D+

Cuartos de final — 4 y 5 de julio

  • Todos los partidos: 📡 DSP.  1 partido seleccionado: 🎬 D+

Semifinales — 14 de julio

  • Semifinal 1 y Semifinal 2 — Hora a confirmar — 📡 DSP.  🎬 D+ · 📺 CHV (a confirmar)

Tercer Lugar — Sábado 18 de julio

  • 📡 DSP.  🎬 D+ · 📺 CHV

Gran Final — Domingo 19 de julio

  • MetLife Stadium, East Rutherford, Nueva Jersey
  • Hora: 17:00 hrs de Chile
  • 📺 CHV · 📡 DSP · 🎬 D+