Ya está todo listo para el Mundial 2026, el más ambicioso que el fútbol haya visto jamás, con 48 selecciones peleando por el título entre Canadá, México y Estados Unidos a partir del 11 de junio.
Es la primera vez que tres países coorganizan el torneo, y también será la edición con más partidos, por lo que el espectador neutral tendrá una gran dosis de drama, perfecto para quienes solo verán el Mundial por TV.
Aquí dejamos una guía completa para comprender esta moderna versión de la Copa del Mundo.
Las sedes mundialistas de México, Canadá y Estados Unidos
El Mundial 2026 tendrá dieciséis estadios en total, repartidos entre tres naciones. El partido inaugural se jugará el 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México, el único recinto del planeta que habrá albergado tres Copas del Mundo (1970, 1986 y 2026). La gran final está confirmada para el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, el estadio más grande del certamen con capacidad para más de 82.000 y dónde Chile ganó la Copa América Centenario en 2016.
Estos son los estadios sedes por país:
🇲🇽 México
- Estadio Azteca Banorte, Ciudad de México
- Estadio BBVA, Monterrey
- Estadio Akron, Guadalajara
🇺🇸 Estados Unidos
- MetLife Stadium, East Rutherford, NJ
- AT&T Stadium, Arlington, Dallas
- Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
- SoFi Stadium, Los Ángeles
- GEHA Field at Arrowhead, Kansas City
- NRG Stadium, Houston
- Gillette Stadium, Foxborough, Boston
- Hard Rock Stadium, Miami Gardens
- Levi’s Stadium, San Francisco
- Lincoln Financial Field, Filadelfia
- Lumen Field, Seattle
🇨🇦 Canadá
- BC Place, Vancouver
- BMO Field, Toronto
Así se jugará el Mundial 2026
El sorteo se realizó en diciembre de 2025 y confirmó la distribución de las 48 selecciones en 12 grupos de cuatro. Los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros avanzan a la fase eliminatoria, que en esta edición comienza en los 16avos de final.
En términos simples: solo 16 equipos quedarán eliminados en la fase de grupos, lo que garantiza más partidos cargados de significado real.
Estos son los grupos del torneo:
Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur, República Checa
Grupo B: Canadá, Bosnia y Herzegovina, Catar, Suiza
Grupo C: Brasil, Marruecos, Escocia, Haití
Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia, Turquía
Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil, Ecuador
Grupo F: Países Bajos, Japón, Suecia, Túnez
Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda
Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudí, Uruguay
Grupo I: Francia, Senegal, Irak, Noruega
Grupo J: Argentina, Argelia, Austria, Jordania
Grupo K: Portugal, RD Congo, Uzbekistán, Colombia
Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana, Panamá
Sudamérica tiene cinco representantes en cancha: Ecuador (Grupo E), Uruguay (Grupo H), Argentina (Grupo J), Colombia (Grupo K) y Paraguay (Grupo D). El continente tiene mucho que defender.
El Fixture: Fechas que Tienes que Tener Marcadas
El primer partido es México vs. Sudáfrica el jueves 11 de junio a las 15:00 horas de Chile en el Estadio Azteca. Desde ese momento no para: la fase de grupos se extiende hasta el 26 de junio, cuando se disputan los últimos partidos decisivos en simultáneo cerrando la fase de grupos.
Partidos sudamericanos del Mundial 2026 claves para seguir desde Chile
- 🇧🇷 Brasil vs Marruecos — sábado 13 de junio, 18:00 hrs Chile
- 🇵🇾 Paraguay vs Turquía — viernes 19 de junio, 23:00 hrs Chile
- 🇦🇷 Argentina vs Austria — lunes 22 de junio, 13:00 hrs Chile
- 🇺🇾 Uruguay vs España — viernes 26 de junio, 20:00 hrs Chile
- 🇪🇨 Ecuador vs Alemania — jueves 25 de junio, 16:00 hrs Chile
- 🇨🇴 Colombia vs. Portugal — sábado 27 de junio, 19:30 hrs Chile
Calendario general del Mundial 2026
- Fase de grupos: 11 – 26 de junio
- 16avos de final: 28 – 30 de junio
- Octavos de final: 1 – 2 de julio
- Cuartos de final: 4 – 5 de julio
- Semifinales: 14 de julio
- Tercer lugar: 18 de julio
- Gran final: 19 de julio