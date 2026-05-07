Ya está todo listo para el Mundial 2026, el más ambicioso que el fútbol haya visto jamás, con 48 selecciones peleando por el título entre Canadá, México y Estados Unidos a partir del 11 de junio.

Es la primera vez que tres países coorganizan el torneo, y también será la edición con más partidos, por lo que el espectador neutral tendrá una gran dosis de drama, perfecto para quienes solo verán el Mundial por TV.

Aquí dejamos una guía completa para comprender esta moderna versión de la Copa del Mundo.

Las sedes mundialistas de México, Canadá y Estados Unidos

En el Metlife Stadium se jugará la final. Chile fue campeón en 2016 en ese estadio | © Imago

El Mundial 2026 tendrá dieciséis estadios en total, repartidos entre tres naciones. El partido inaugural se jugará el 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México, el único recinto del planeta que habrá albergado tres Copas del Mundo (1970, 1986 y 2026). La gran final está confirmada para el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, el estadio más grande del certamen con capacidad para más de 82.000 y dónde Chile ganó la Copa América Centenario en 2016.

Estos son los estadios sedes por país:

🇲🇽 México

Estadio Azteca Banorte, Ciudad de México

Estadio BBVA, Monterrey

Estadio Akron, Guadalajara

Pelé y Maradona fueron campeones mundiales en el Estadio Azteca | © Imago

🇺🇸 Estados Unidos

MetLife Stadium, East Rutherford, NJ

AT&T Stadium, Arlington, Dallas

Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

SoFi Stadium, Los Ángeles

GEHA Field at Arrowhead, Kansas City

NRG Stadium, Houston

Gillette Stadium, Foxborough, Boston

Hard Rock Stadium, Miami Gardens

Levi’s Stadium, San Francisco

Lincoln Financial Field, Filadelfia

Lumen Field, Seattle

🇨🇦 Canadá

BC Place, Vancouver

BMO Field, Toronto

Así se jugará el Mundial 2026

En diciembre de 2025 quedaron definidos los grupo del Mundial | © Imago

El sorteo se realizó en diciembre de 2025 y confirmó la distribución de las 48 selecciones en 12 grupos de cuatro. Los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros avanzan a la fase eliminatoria, que en esta edición comienza en los 16avos de final.

En términos simples: solo 16 equipos quedarán eliminados en la fase de grupos, lo que garantiza más partidos cargados de significado real.

Estos son los grupos del torneo:

Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur, República Checa

Grupo B: Canadá, Bosnia y Herzegovina, Catar, Suiza

Grupo C: Brasil, Marruecos, Escocia, Haití

Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia, Turquía

Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil, Ecuador

Grupo F: Países Bajos, Japón, Suecia, Túnez

Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda

Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudí, Uruguay

Grupo I: Francia, Senegal, Irak, Noruega

Grupo J: Argentina, Argelia, Austria, Jordania

Grupo K: Portugal, RD Congo, Uzbekistán, Colombia

Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana, Panamá

Sudamérica tiene cinco representantes en cancha: Ecuador (Grupo E), Uruguay (Grupo H), Argentina (Grupo J), Colombia (Grupo K) y Paraguay (Grupo D). El continente tiene mucho que defender.

El Fixture: Fechas que Tienes que Tener Marcadas

El primer partido es México vs. Sudáfrica el jueves 11 de junio a las 15:00 horas de Chile en el Estadio Azteca. Desde ese momento no para: la fase de grupos se extiende hasta el 26 de junio, cuando se disputan los últimos partidos decisivos en simultáneo cerrando la fase de grupos.

Partidos sudamericanos del Mundial 2026 claves para seguir desde Chile

🇧🇷 Brasil vs Marruecos — sábado 13 de junio, 18:00 hrs Chile

🇵🇾 Paraguay vs Turquía — viernes 19 de junio, 23:00 hrs Chile

🇦🇷 Argentina vs Austria — lunes 22 de junio, 13:00 hrs Chile

🇺🇾 Uruguay vs España — viernes 26 de junio, 20:00 hrs Chile

🇪🇨 Ecuador vs Alemania — jueves 25 de junio, 16:00 hrs Chile

🇨🇴 Colombia vs. Portugal — sábado 27 de junio, 19:30 hrs Chile

Calendario general del Mundial 2026