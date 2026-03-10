Los futbolistas de U de Chile ya tienen a un director técnico preferido para reemplazar al despedido Francisco “Paqui” Menghini, quien deja el Centro Deportivo Azul tras apenas siete partidos entre el Campeonato Nacional y la Copa Sudamericana.

El rendimiento de Paqui fue paupérrimo y su relación con los jugadores nunca terminó de cuajar, situación que afectó de sobremanera su rendimiento, que fue apenas de 33,3 por ciento.

El DT que quieren los jugadores de U de Chile tras la salida de Paqui Menghini

Según informó Emisora Bullanguera, el plantel de U de Chile quiere de vuelta a Gustavo Álvarez, estratega que se fue en diciembre del elenco universitario por diferencias con la cúpula de Azul Azul.

Álvarez tuvo dos buenas campañas con el Romántico Viajero, con los títulos de Copa Chile 2024 y Supercopa 2025, aunque logró su subcampeonato de la Liga de Primera en su primer año y llegó a las semifinales de la Copa Sudamericana en su segunda temporada, logros que vale la pena destacar.

Además, supo llegar a los jugadores avezados y mejorar el rendimiento de varios futbolistas que venían de campañas irregulares, por lo que es natural que lo tengan como uno de sus favoritos.

¿Qué opciones tiene Gustavo Álvarez de volver a U de Chile?

Las posibilidades que tiene Gustavo Álvarez de volver a U de Chile son prácticamente nulas: el DT no se fue en buenos términos con Azul Azul, por lo que tendría que ceder alguna de las partes para que esto fuera subsanado..

Además, el perfil de Álvarez es de un técnico serio, por lo que resulta difícil que rompa sus convicciones para retornar a un lugar del que se fue por decisión propia hace poco menos de tres meses.

Los candidatos de U de Chile para sustituir a Paqui Meneghini

Durante las últimas semanas han salido varios nombres como posibles candidatos a U de Chile, debido a que se venía complicando la situación de Paqui Meneghini en el club.

Jorge Sampaoli, Renato Paiva y Eduardo Berizzo son algunos nombres que han salido desde algunas versiones de prensa, aunque el nombre que ha tomado más fuerza en las últimas horas es el de Esteban “Chino” González.

El estratega campeón con Coquimbo Unido en 2025 no está teniendo un buen presente en los Gallos Blancos de Querétaro en México, por lo que si se produce una salida de ese club lo van a ir a buscar desde la U.