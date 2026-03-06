Colo Colo ha tenido un irregular comienzo de año. Los albos suman dos triunfos y dos empates en sus primeros cinco partidos y Fernando Ortiz continúa trabajando para encontrar al equipo estelar para el resto de la temporada.

Sin embargo, en esa búsqueda hay un jugador que prácticamente no ha tenido participación en el plantel. Se trata de Javier Méndez, defensor uruguayo que llegó a reforzar al Cacique a inicios del 2026 desde Peñarol.

El zaguero llegó al Estadio Monumental como una pieza clave para potenciar la zona defensiva, pero en lo que va del Campeonato Nacional solo ha jugado un minuto, situación que llama la atención de los fanáticos.

El motivo por el que Javier Méndez no es considerado en Colo Colo

En ese contexto, fue el periodista de Radio ADN, Cristián Arcos, quien se refirió al complicado presente del jugador y reveló por qué no es considerado por Fernando Ortiz en Colo Colo.

El comunicador aclaró que el defensor de 31 años no estaba en los planes del ‘Tano’ y que por eso no ha tenido oportunidades en el torneo. “Para Ortiz, Méndez era la cuarta o quinta opción”, contó Arcos.

De hecho, el comunicador detalló que el futbolista no la tendrá fácil si quiere ganarse un puesto de titular en el Cacique. “Méndez tiene que remarla desde atrás porque no era prioridad”, lanzó.

Javier Méndez, nuevamente fuera del equipo titular en Colo Colo

Este sábado Colo Colo volverá a saltar a la cancha por el Campeonato Nacional y Javier Méndez nuevamente asoma como suplente. Si bien Fernando Ortiz prepara algunas modificaciones para su próximo partido, el uruguayo deberá seguir esperando una oportunidad.

Esto porque el ‘Tano’ prepara un cambio de esquema, donde pasará a jugar con tres hombres en el fondo. Allí, el DT se inclinó por Jonathan Villagra, Arturo Vidal y Joaquín Sosa, quienes le ganaron la pulseada a Méndez, que nuevamente arrancará desde la banca.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo juega este sábado 7 de marzo a las 18:00 horas ante Audax Italiano en el Estadio Bicentenario de La Florida por la sexta fecha del Campeonato Nacional 2026.

