Aníbal Mosa tiene una nueva fecha para comparecer en la audiencia del “Caso Licencias”, en el que el presidente de Blanco y Negro junto a jugadores del plantel de Colo Colo de hace algunos años, fueron acusados de una presunta obtención irregular de licencias de conducir en Nancagua.

Mientras los futbolistas tuvieron una salida alternativa al donar una suma de dinero para la compra de camisetas en una escuela deportiva de la comuna, Mosa quedó citado al Juzgado de Garantía de Santa Cruz para explorar también una salida.

Los jugadores que en aquella oportunidas se vieron envueltos en este problema fueron: Alan Saldivia, Maximiliano Falcón, Daniel Gutiérrez, Dylan Portilla, Eduardo Villanueva, Marcos Bolados (estos dos últimos siguen en el club), Lucas Soto y Diego Plaza.

La nueva fecha de la audiencia de Aníbal Mosa

La audiencia estaba pactada en un inicio para el 20 de enero, después se corrió para el 23 de febrero y ahora será el 25 de marzo de este 2026.

La razón es que el abogado defensor de Aníbal Mosa, Jorge Mena, solicitó suspender la audiencia en la fecha anterior con la idea de tener una “posibilidad cierta de arribar a un procedimiento abreviado”, según señaló El Tipógrafo.

Esto fue acogido por la Jueza (s) de Garantía, Javier Santibáñez, y se entregó la nueva fecha para buscar una salida alternativa en este caso, aunque para ello debe haber un acuerdo entre la defensa y la parte acusadora.

Mosa vive un año clave en Colo Colo

Todo esto se mantiene activo en un año clave para Aníbal Mosa en Colo Colo, ya que puede perder la presidencia de Blanco y Negro, la que sostiene en un tercer período desde el 2024.

El fallecimiento del director Carlos Cortés obliga a una nueva conformación del directorio. Por lo tanto, se debe votar en una elección de presidente, la que siempre saca lo peor de los dos bloques más poderosos en la concesionaria: el de Mosa y el de Leonidas Vial.

Este tema se resolverá en abril y siempre mantiene muy atentos a los colocolinos, debido a que se define buena parte del futuro inmediato de la institución.