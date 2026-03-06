Las redes sociales se han convertido en un espacio donde los futbolistas mantienen contacto directo con los hinchas. Y cuando el protagonista es un exjugador de Colo Colo, cualquier guiño suele provocar una reacción inmediata entre los fanáticos.

Eso fue lo que ocurrió en las últimas horas con Martín Rodríguez, quien actualmente continúa su carrera en Europa pero protagonizó una interacción en TikTok que rápidamente comenzó a circular entre los seguidores del Cacique. Una breve respuesta del atacante bastó para volver a instalar la idea de un posible regreso al Monumental.

¿Qué dijo Martín Rodríguez en TikTok sobre un posible regreso a Colo Colo?

El momento se produjo en uno de los videos que el propio delantero publicó en su cuenta de TikTok. Entre los comentarios apareció un mensaje directo de un hincha identificado como Ncortes_.20, quien le escribió: “Vuelve a Colo Colo, te necesitamos”.

El futbolista no dejó pasar el comentario y respondió de manera cómplice: “Cierto que sí”.

Minutos después otro usuario fue más directo y lo enfrentó con una pregunta concreta que incluía al presidente de Blanco y Negro. “¿Y si te llama Mosa?”.

La respuesta de Rodríguez fue breve, pero suficiente para encender las redes entre los hinchas albos: “Que llame”.

¿Dónde juega actualmente Martín Rodríguez y cómo le ha ido en Europa?

El atacante chileno actualmente milita en el Erzurumspor de Turquía, club en el que continúa su carrera tras su paso reciente por el fútbol chileno.

A sus 31 años, el delantero formado en Huachipato sigue compitiendo en el extranjero mientras mantiene una relación activa con los hinchas a través de redes sociales, donde suele interactuar con seguidores que recuerdan su paso por Colo Colo.

¿Por qué Martín Rodríguez vuelve a hablar de un posible retorno a Colo Colo?

El guiño en TikTok no es un hecho aislado. Durante el 2025, el propio jugador ya había insinuado públicamente su interés por regresar al club albo.

En otra interacción con seguidores incluso reaccionó a un comentario que sugería volver por una temporada, respondiendo con una frase que también generó repercusión entre los hinchas: “Ahora fijo”.

Ese tipo de mensajes ha mantenido viva la posibilidad de un eventual tercer ciclo en el Cacique, algo que muchos fanáticos interpretan como una oportunidad para que el delantero tenga una nueva etapa en el club.

¿Cómo fue el paso de Martín Rodríguez por Colo Colo?

Martín Rodríguez tuvo dos ciclos con la camiseta de Colo Colo, donde dejó números que lo mantienen en el recuerdo de muchos hinchas.

En total disputó:

70 partidos oficiales

15 goles

7 asistencias

Durante sus etapas en el Monumental también logró conquistar títulos importantes:

Campeonato Apertura 2015

Copa Chile 2016

Copa Chile 2021

Ese recorrido explica por qué cada vez que el atacante deja un guiño sobre un posible regreso, el tema vuelve rápidamente a instalarse entre los seguidores del club.

En resumen

Martín Rodríguez actualmente juega en el Erzurumspor de Turquía .

. El delantero respondió a hinchas de Colo Colo en TikTok .

. Ante la pregunta sobre una posible llamada de Aníbal Mosa , respondió: “Que llame” .

, respondió: . No es la primera vez que el atacante deja abierta la puerta para volver al Monumental.

En Colo Colo disputó 70 partidos, con 15 goles y 7 asistencias.

El nombre de Martín Rodríguez vuelve a instalarse entre los hinchas de Colo Colo. Sigue en Al Aire Libre todas las novedades del Cacique, el mercado de fichajes y los movimientos que podrían marcar el futuro del plantel albo.