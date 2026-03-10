Colo Colo se alista para un súper lunes en el Estadio Monumental. Los albos recibirán a Huachipato por la séptima fecha del Campeonato Nacional 2026, mientras que el equipo femenino hará lo propio en su debut en el torneo.

Por ello, la dirigencia de Blanco y Negro se prepara con todo para albergar ambos partidos, principalmente por la cancha, la cual se viene sometiendo a intensos trabajos para mantener el césped en buen estado.

Los trabajos especiales de Colo Colo para cuidar el césped del Monumental

El último partido jugado en Macul despertó la preocupación de los hinchas, puesto que durante el Superclásico se vio un número importante de palomas en las áreas producto de las semillas que se encontraban en dichas zonas.

De acuerdo a la información entregada por Dale Albo, en Colo Colo no quieren dejar ningún detalle al azar para la reunión doble del próximo lunes, por lo que se encuentran realizando trabajos especiales para cuidar el campo de juego.

“La cancha fue nivelada en el arco norte y, aprovechando el periodo largo que hay entre partido, aprovechamos de resembrar. La idea es tupir más el pasto, para que esté en excelentes condiciones”, señalaron trabajadores del club al citado medio.

“Antes del clásico hicimos un resembrado. Ahora estamos haciendo una segunda resiembra, la del clásico no dio buenos resultados por las temperaturas, ahora el tiempo nos acompañó más”, añaden.

¿Por qué Colo Colo juega el lunes?

Otro de los aspectos que llamó la atención en algunos fanáticos fue la programación del encuentro, sobre todo considerando que de preliminar jugarán las albas ante Magallanes.

La explicación, según Dale Albo, es netamente logística. El fin de semana del 14 y 15 de marzo se llevará a cabo el festival Lollapalooza en el Parque O’Higgins, el cual requerirá un importante contingente policial.

A raíz de esta situación, las autoridades decidieron no autorizar el cruce entre Colo Colo y Huachipato para alguno de estos días y finalmente optaron porque se juegue el lunes 16 a las 20:30 horas en el Estadio Monumental.

