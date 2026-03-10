Un reciente dictamen del Tribunal de Asuntos Patrimoniales (TAP) a favor de Deportes Rengo en contra de Colo Colo encendió las alarmas en el fútbol chileno. El fallo abre la puerta a un posible juicio contra la ANFP, generando preocupación en Quilín por las implicancias legales que podría tener el caso.

De esta forma, la dirigencia encabezada por Pablo Milad enfrenta ahora un complejo escenario legal por los cobros de derechos de formación. Incluso, un eventual proceso judicial asoma en el horizonte del ente rector del balompié nacional.

¿Qué resolvió el Tribunal de Asuntos Patrimoniales en el caso de Deportes Rengo y Colo Colo?

Durante la jornada de este martes se conoció un fallo del Tribunal de Asuntos Patrimoniales que le dio la razón a Deportes Rengo en un litigio contra Colo Colo. Según detalló ADN Deportes, los albos exigían un pago cercano a 100 millones de pesos por los derechos de formación del jugador Benjamín Campos, luego de que el futbolista subiera a Segunda División proveniente desde ANFA.

El abogado de Deportes Rengo, Hernán González, explicó los fundamentos del dictamen: “El tribunal determina que el jugador llega a Rengo por pruebas masivas, teniendo 21 años”.

El jurista agregó que “el jugador tenía edad de formación, considerando que el máximo es de 23 años, y el tribunal consideró que Rengo era coformador, con lo que está liberado del pago de indemnización por formación”.

Además, el defensor valoró la resolución como un precedente relevante, señalando que “consideramos que es un fallo importante para la historia jurídica porque se termina de reconocer que en categoría ANFA también hay formación”.

¿Por qué este caso podría derivar en un juicio contra la ANFP?

Sin embargo, el problema para la ANFP va más allá de este caso puntual. Según la información revelada, el club Provincial Osorno presentó el año pasado un reclamo ante el Tribunal de la Libre Competencia, donde calificaron como “abusivos” los cobros por derechos de formación en el fútbol chileno.

La controversia radica en la diferencia entre los montos establecidos. Mientras el artículo 44 del Fútbol Joven fija una tarifa anual de 30.000 dólares, la normativa de FIFA establece que para categorías como la Segunda División el pago máximo debe ser de 2.500 dólares por año.

ADN Deportes también informó que esta denuncia llegó a conocimiento de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), organismo que ya solicitó antecedentes a los clubes, incluyendo el reciente dictamen favorable a Deportes Rengo.

De acuerdo con el citado medio, esta investigación podría abrir el camino para que en las próximas semanas se registren avances hacia un eventual juicio contra la ANFP, debido al sistema de cobros aplicado por derechos de formación.

¿Cuál fue el argumento de Deportes Rengo para ganar el caso ante Colo Colo?

Para ganar este conflicto legal, la defensa de Deportes Rengo expuso un argumento que terminó debilitando la postura de Colo Colo. Según reveló Primera B Chile, el club de la Sexta Región demostró que entre 2019 y 2022 el jugador Benjamín Campos se encontraba cursando la carrera de Auditoría en la Universidad de Valparaíso.

Desde el cuadro renguino explicaron que durante ese período el futbolista vivía en la ciudad puerto, lo que hacía inviable que pudiera entrenar regularmente en Santiago. “Es imposible mantener un ritmo de entrenamiento en Santiago y estudiar en Valparaíso simultáneamente”, argumentaron desde Deportes Rengo, reforzando la idea de que el jugador no estaba vinculado a ningún club en ese periodo.

¿Puede Colo Colo apelar el fallo del Tribunal de Asuntos Patrimoniales?

Pese al dictamen favorable a Deportes Rengo, el conflicto legal aún podría tener nuevos capítulos. De acuerdo con el mismo medio, tras conocerse la resolución del TAP, la dirigencia de Blanco y Negro dispone de un plazo de 10 días para presentar una apelación formal.

En caso de prosperar esta acción, ambas instituciones deberán acordar la conformación de un nuevo tribunal que revise el caso en segunda instancia. Incluso, no se descarta que el conflicto termine escalando a instancias internacionales como el TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo).