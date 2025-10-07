Fixture Campeonato Nacional 2025: calendario de partidos, resultados, equipos y formato
Carla Bernucci
Revisa el fixture actualizado del Campeonato Nacional 2025: calendario de partidos, resultados por fecha, equipos líderes y formato de torneo con clasificaciones y descensos.
La primera rueda del Universidad Católica, enfrentarán sus partidos pendientes.
El clásico de los Albos con los Cruzados se jugará el 6 de julio, mientras que el duelo pendiente entre el Romántico Viajero y el Cacique, se disputará el 12 de julio. Además, los Azules tienen un partido pendiente más y será ante Unión Española el 5 de julio.
📋 El fixture del Torneo Chile 2025
A medida que avanza el Campeonato Nacional 2025, varios de los encuentros más esperados por la hinchada ya se han disputado o están próximos a desarrollarse. El torneo arrancó el viernes 14 de febrero, y desde entonces se han vivido duelos intensos.
📅 El calendario de la primera rueda del Campeonato Nacional 2025: fecha, hora y resultados de los partidos
FECHA 1
HORARIO
RESULTADO
ESTADIO
14/02 – 21:00 horas
Deportes Iquique 0-3 Coquimbo Unido
Tierra de Campeones
15/02 – 18:00 horas
O'Higgins 0-0 Huachipato
Jorge Silva
15/02 – 18:00 horas
Palestino 2-1 Cobresal
La Cisterna
15/02 – 20:30 horas
Universidad de Chile 5-0 Ñublense
Nacional
16/02 – 12:00 horas
Deportes La Serena 1-3 Colo Colo
La Portada
16/02 – 20:30 horas
Deportes Limache 1-1 Everton
Nicolás Chahuán
17/02 – 18:00 horas
Universidad Católica 3-1 Audax Italiano
Santa Laura
17/02 – 20:30 horas
La Calera 4-0 Unión Española
Nicolás Chahuán
FECHA 2
HORARIO
RESULTADO
ESTADIO
21/02 – 18:00 horas
Audax Italiano 4-2 Deportes Iquique
Bicentenario La Florida
21/02 – 20:30 horas
Unión Española 0-3 Palestino
Santa Laura
22/02 – 18:00 horas
Coquimbo Unido 1-0 Universidad Católica
Francisco Sánchez Rumoroso
22/02 – 20:30 horas
Ñublense 1-1 Deportes Limache
Nelson Oyarzún
23/02 – 12:00 horas
Huachipato 4-0 Everton
Huachipato CAP
23/02 – 18:00 horas
Cobresal 3-1 Deportes La Serena
El Cobre
23/02 – 20:30 horas
Universidad de Chile 1-0 La Calera
Nacional
24/02 – 20:00 horas
Colo Colo 0-1 O'Higgins
Monumental
FECHA 3
HORARIO
RESULTADO
ESTADIO
28/02 – 20:00 horas
Deportes Limache 1-2 Coquimbo Unido
Nicolás Chahuán
1/03 – 12:00 horas
La Serena 1-0 Unión Española
La Portada
1/03 – 18:00 horas
Universidad Católica 1-0 Deportes Iquique
Santa Laura
1/03 – 18:00 horas
Palestino 0-2 Audax Italiano
Municipal de La Cisterna
1/03 – 20:30 horas
Everton 1-2 Ñublense
Sausalito
2/03 – 12:00 horas
Huachipato 2-1 Colo Colo
Ester Roa Rebolledo
2/03 – 18:00 horas
Cobresal 2-1 Universidad de Chile
El Cobre
2/03 – 20:30 horas
La Calera 2-2 O'Higgins
Nicolás Chahuán
FECHA 4
HORARIO
RESULTADO
ESTADIO
7/03 – 20:00 horas
La Calera 1-0 Huachipato
Nicolás Chahuán
8/03 – 18:00 horas
Ñublense 1-1 Universidad Católica
Nelson Oyarzún
8/03 – 20:30 horas
Deportes Iquique 1-3 Palestino
Tierra de Campeones
8/03 – 20:30 horas
Audax Italiano 3-1 Deportes Limache
Bicentenario La Florida
9/03 – 12:00 horas
Coquimbo Unido 1-1 Cobresal
Francisco Sánchez Rumoroso
9/03 – 18:00 horas
O'Higgins 1-1 La Serena
Jorge Silva
9/03 – 20:30 horas
Colo Colo 2-0 Everton
Monumental
05/07 – 15:00 horas
Unión Española vs. Universidad de Chile
Santa Laura *Reprogramado
FECHA 5
HORARIO
RESULTADO
ESTADIO
14/03 – 18:00 horas
Audax Italiano 1-1 U de Chile
Bicentenario La Florida
14/03 – 20:30 horas
Deportes Limache 2-3 Huachipato
Estadio Nicolás Chahuán
06/07 – 15:00 horas
Universidad Católica vs Colo Colo
Estadio Santa Laura *Reprogramado
15/03 – 20:30 horas
Everton 0-0 Coquimbo Unido
Estadio Sausalito
16/03 – 12:00 horas
La Serena 1-0 Unión La Calera
Estadio La Portada
16/03 – 18:00 horas
Cobresal 0-0 O'Higgins
Estadio El Cobre
16/03 – 18:00 horas
Palestino 2-0 Ñublense
Estadio La Cistera
16/03 – 20:30 horas
Deportes Iquique 0-4 U. Española
Estadio Tierra de Campeones
FECHA 6
HORARIO
RESULTADO
ESTADIO
27/03 – 18:15 horas
Colo Colo 1-1 Palestino
Estadio Monumental
27/03 – 20:30 horas
Everton 2-0 Universidad de Chile
Estadio Sausalito
28/03 – 18:15 horas
Unión Española 1-2 Universidad Católica
Estadio Santa Laura
28/03 – 20:30 horas
Ñublense 1-1 Deportes Iquique
Estadio Nelson Oyarzún
29/03 – 18:00 horas
O'Higgins 3-1 Deportes Limache
Estadio Jorge Silva
30/03 – 12:00 horas
Huachipato 3-1 Deportes La Serena
Estadio CAP Acero
30/03 – 18:00 horas
Coquimbo Unido 2-1 Audax Italiano
Estadio Francisco Sánchez Rumoroso
30/03 – 20:30 horas
Unión La Calera 2-1 Cobresal
Estadio Nicolás Chahuán
FECHA 7
HORARIO
RESULTADO
ESTADIO
12/04 – 12:30 horas
Coquimbo Unido 0-0 Huachipato
Estadio Francisco Sánchez Rumoroso
12/04 – 15:00 horas
Cobresal 1-1 Universidad Católica
Estadio El Cobre
12/04 – 20:00 horas
Audax Italiano 1-0 O'Higgins
Estadio Bicentenario La Florida
13/04 – 12:30 horas
Deportes La Serena 2-1 Everton
Estadio La Portada
12/07 – 15:00 horas
U. de Chile vs Colo Colo
Estadio Nacional *Reprogramado
14/04 – 15:00 horas
Palestino 1-0 U. La Calera
Estadio Municipal La Cisterna
14/04 – 18:00 horas
Unión Española 3-0 Ñublense
Estadio Por Confirmar
14/04 – 20:30 horas
Deportes Limache 2-0 D. Iquique
Estadio Nicolás Chahuán
FECHA 8
HORARIO
RESULTADO
ESTADIO
17/04 – 20:00 horas
U. de Chile 3-1 Deportes La Serena
Estadio Nacional
18/04 – 18:00 horas
Audax Italiano 2-0 Unión Española
Estadio Bicentenario de La Florida
19/04 – 15:00 horas
Huachipato 0-1 Cobresal
Estadio Huachipato
19/04 – 17:30 horas
Universidad Católica 2-1 Deportes Limache
Estadio Sausalito
20/04 – 12:30 horas
Everton 1-1 La Calera
Estadio Sausalito
20/04 – 15:00 horas
O'Higgins 1-0 Palestino
Estadio Jorge Silva
20/04 – 20:00 horas
Ñublense 0-0 Coquimbo Unido
Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún
12/06 – 20:00 horas
Deportes Iquique vs. Colo Colo
Estadio Tierra de Campeones
FECHA 9
HORARIO
RESULTADO
ESTADIO
25/04- 18:00 horas
La Calera 1-0 Audax Italiano
Estadio Nicolás Chahuán
25/04 – 18:00 horas
Ñublense 2-0 Deportes la Serena
Invierten localía
25/04 – 20:30 horas
Universidad Católica 6-0 Everton
Estadio Bicentenario La Florida
26/04 – 17:30 horas
Cobresal 3-1 Deportes Limache
Estadio El Cobre
26/04 – 20:00 horas
Colo Colo 2-0 Coquimbo Unido
Estadio Monumental
27/04 – 12:30 horas
O'Higgins 2-2 Deportes Iquique
Estadio Jorge Silva
27/04 – 15:00 horas
Palestino 2-3 Universidad de Chile
Estadio Municipal de La Cisterna
27/04 – 17:30 horas
Huachipato 2-1 Unión Española
Estadio Huachipato
FECHA 10
HORARIO
RESULTADO
ESTADIO
2/05 – 16:00 horas
Deportes Limache 1-0 Colo Colo
Estadio Nicolás Chahuán
2/05 – 20:30 horas
Unión Española 0-1 Cobresal
Estadio Santa Laura
3/05 – 12:30 horas
Everton 1-2 Palestino
Estadio Sausalito
3/05 – 16:00 horas
U de Chile 1-0 Universidad Católica
Estadio Nacional
3/05 – 20:00 horas
Coquimbo Unido 2-0 O'Higgins
Estadio Francisco Sánchez Rumoroso
4/05 – 15:00 horas
Deportes Iquique 3-0 Huachipato
Estadio Tierra de Campeones
4/05 – 17:30 horas
Audax Italiano 2-1 Deportes La Serena
Estadio Bicentenario de La Florida
4/05 – 20:00 horas
Ñublense 1-1 Unión La Calera
Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún
FECHA 11
HORARIO
RESULTADO
ESTADIO
16/05 – 20:00 horas
Unión La Calera 0-1 Coquimbo Unido
Estadio Nicolás Chahuán
17/05 – 15:00 horas
Cobresal 0-1 Audax Italiano
Estadio El Cobre
17/05 – 17:30 horas
O'Higgins 2-0 Universidad Católica
Estadio Jorge Silva
18/05 – 15:30 horas
Deportes Limache 0-1 Palestino
Estadio Lucio Fariña
18/05 – 18:30 horas
Universidad de Chile 5-1 Huachipato
Estadio Nacional
19/05 – 15:45 horas
Unión Española 0-3 Everton
Estadio Santa Laura
19/05 – 18:00 horas
Colo Colo 2-2 Ñublense
Estadio Monumental
19/05 – 20:30 horas
Deportes La Serena 2-1 Deportes Iquique
Estadio La Portada
FECHA 12
HORARIO
RESULTADO
ESTADIO
23/05 – 18:00 horas
Deportes Limache 2-0 Universidad de Chile
Estadio Lucio Fariña
24/05 – 15:00 horas
Everton 2-2 Cobresal
Estadio Sausalito
24/05 – 17:30 horas
Coquimbo Unido 0-0 Palestino
Estadio Francisco Sánchez Rumoroso
24/05 – 20:00 horas
Colo Colo 4-1 Unión Española
Estadio Monumental
25/05 – 12:30 horas
Ñublense 0-1 O'Higgins
Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún
25/05 – 17:30 horas
Universidad Católica 1-3 Deportes La Serena
Estadio por confirmar
25/05 – 20:00 horas
Deportes Iquique 0-1 Unión La Calera
Estadio Tierra de Campeones
26/05 – 19:30 horas
Audax Italiano 4-3 Huachipato
Estadio Bicentenario de La Florida
FECHA 13
HORARIO
RESULTADO
ESTADIO
31/05 – 12:30 horas
Deportes La Serena 2-4 Coquimbo Unido
Estadio La Portada
31/05 – 12:30 horas
Huachipato 0-1 Ñublense
Estadio Huachipato
31/05 – 15:00 horas
Universidad de Chile 6-0 O'Higgins
Estadio Nacional
31/05 – 20:00 horas
Everton 1-1 Audax Italiano
Estadio Sausalito
01/06 – 15:00 horas
Palestino 1-1 Universidad Católica
Estadio Municipal de La Cisterna
01/06 – 17:30 horas
Unión La Calera 0-1 Colo Colo
Estadio Nicolás Chahuán
02/06 – 18:00 horas
Cobresal 2-1 Deportes Iquique
Estadio El Cobre
03/06 – 15:00 horas
Unión Española 2-2 Deportes Limache
Estadio Santa Laura
FECHA 14
HORARIO
RESULTADO
ESTADIO
13/06 – 20:00 horas
Deportes Limache 0-1 U. La Calera
Estadio Lucio Fariña
14/06 – 12:30 horas
Palestino 2-1 Deportes La Serena
Estadio Municipal de La Cisterna
14/06 – 15:00 horas
U. Católica 1-0 Huachipato
Estadio Santa Laura
15/06 – 12:30 horas
O'Higgins 1-0 Unión Española
Estadio Jorge Silva
15/06 – 15:00 horas
Coquimbo Unido 1-0 U. de Chile
Estadio Francisco Sánchez Rumoroso
15/06 – 20:00 horas
Ñublense 2-3 Audax Italiano
Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún
16/06 – 20:00 horas
Deportes Iquique 1-2 Everton
Estadio Tierra de Campeones
17/06 – 18:00 horas
Colo Colo 4-0 Cobresal
Estadio Monumental
FECHA 15
HORARIO
RESULTADO
ESTADIO
20/06 – 17:30 horas
U. La Calera 1-1 U. Católica
Estadio Nicolás Chahuán
21/06 – 12:30 horas
Unión Española 0-2 Coquimbo Unido
Estadio Santa Laura
21/06 – 15:00 horas
U. de Chile 3-1 Deportes Iquique
Estadio Nacional
21/06 – 17:30 horas
Huachipato 2-2 Palestino
Estadio Huachipato
22/06 – 12:30 horas
Deportes La Serena 1-1 Deportes Limache
Estadio La Portada
22/06 – 15:00 horas
Audax Italiano 2-1 Colo Colo
Estadio Bicentenario de La Florida
22/06 – 17:30 horas
Cobresal 1-1 Ñublense
Estadio El Cobre
22/06 – 20:00 horas
Everton 0-1 O'Higgins
Estadio Sausalito
Fecha 16 – Segunda rueda
HORARIO
RESULTADO
ESTADIO
18/07 – 19:00 horas
Everton vs Deportes Limache
Estadio Sausalito
19/07 – 12:30 horas
Unión Española vs Unión La Calera
Estadio Santa Laura
19/07 – 15:00 horas
Colo Colo vs Deportes La Serena
Estadio Monumental
19/07 – 17:30 horas
Coquimbo Unido vs Deportes Iquique
Estadio Francisco Sánchez Rumoroso
20/07 – 12:30 horas
Audax Italiano vs U. Católica
Estadio Bicentenario de La Florida
20/07 – 15:00 horas
Ñublense vs U de Chile
Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún
21/07 – 19:00 horas
Huachipato vs O'Higgins
Estadio Huachipato
07/09 – 15:00 horas
Cobresal vs Palestino
Estadio El Cobre
Fecha 17 – Segunda rueda
HORARIO
RESULTADO
ESTADIO
25/07 – 19:00 horas
Deportes Limache vs Ñublense
Estadio Nicolás Chahuán
26/07 – 15:00 horas
Deportes La Serena vs Cobresal
Estadio La Portada
26/07 – 17:30 horas
Everton vs Huachipato
Estadio Sausalito
27/07 – 12:30 horas
O'Higgins vs Colo Colo
Estadio Jorge Silva
27/07 – 15:00 horas
Palestino vs Unión Española
Estadio Municipal de La Cisterna
27/07 – 20:30 horas
Deportes Iquique vs Audax Italiano
Estadio Tierra de Campeones
27/07 – Por confirmar
U. Católica vs Coquimbo Unido
Por confirmar
28/07 – 18:00 horas
Unión La Calera vs U de Chile
Estadio Nicolás Chahuán
Fecha 18 – Segunda rueda
HORARIO
RESULTADO
ESTADIO
01/08 – 19:00 horas
Audax Italiano vs Palestino
Estadio Bicentenario de La Florida
02/08 – 12:30 horas
Unión Española vs Deportes La Serena
Estadio Santa Laura
02/08 – 15:00 horas
Coquimbo Unido vs Deportes Limache
Estadio Francisco Sánchez Rumoroso
02/08 – 17:30 horas
Deportes Iquique vs U. Católica
Estadio Tierra de Campeones
03/08 – 12:30 horas
O'Higgins vs Unión La Calera
Estadio Jorge Silva
03/08 – 15:00 horas
Colo Colo vs Huachipato
Estadio Monumental
03/08 – 17:30 horas
Ñublense vs Everton
Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún
04/08 – 18:00 horas
U de Chile vs Cobresal
Estadio Nacional
Fecha 19 – Segunda rueda
HORARIO
RESULTADO
ESTADIO
08/08 – Por confirmar
Palestino vs Deportes Iquique
Estadio Municipal de La Cisterna
09/08 – 12:30 horas
Huachipato vs Unión La Calera
Estadio Huachipato
09/08 – 15:00 horas
U de Chile vs Unión Española
Estadio Nacional
09/08 – 17:30 horas
Deportes La Serena vs O'Higgins
Estadio La Portada
10/08 – 12:30 horas
Everton vs Colo Colo
Estadio Sausalito
10/08 – 15:00 horas
Cobresal vs Coquimbo Unido
Estadio El Cobre
10/08 – 19:00 horas
Deportes Limache vs Audax Italiano
Estadio Nicolás Chahuán
09/10 – 20:30 horas
U. Católica vs Ñublense
Estadio Claro Arena
Fecha 20 – Segunda rueda
HORARIO
RESULTADO
ESTADIO
15/08 – 15:00 horas
Unión Española 2-2 Deportes Iquique
Estadio Santa Laura
15/08 – 20:00 horas
Unión La Calera 1-1 Deportes La Serena
Estadio Nicolás Chahuán
16/08 – 12:00 horas
Ñublense 1-0 Palestino
Estadio Nelson Oyarzún
16/08 – 15:00 horas
Colo Colo 1-4 U. Católica
Estadio Monumental
16/08 – 18:30 horas
O'Higgins 1-0 Cobresal
Estadio Jorge Silva
17/08 – 12:30 horas
Universidad de Chile 1-3 Audax Italiano
Estadio Nacional
17/08 – 15:00 horas
Huachipato 4-0 Deportes Limache
Estadio Huachipato
17/08 – 17:30 horas
Coquimbo Unido 2-1 Everton
Estadio Francisco Sánchez
Fecha 21 – Segunda rueda
HORARIO
RESULTADO
ESTADIO
Por confirmar
U. de Chile vs Everton
Por confirmar
22/08 – 15:00 horas
Palestino 0-0 Colo Colo
Estadio Municipal La Cisterna
22/08 – 20:30 horas
Deportes Limache 2-2 O'Higgins
Estadio Lucio Fariña Fernández
23/08 – 15:00 horas
Cobresal 1-0 U. La Calera
Estadio El Cobre
23/08 – 17:30 horas
Audax Italiano 0-1 Coquimbo Unido
Estadio Bicentenario de La Florida
23/08 – 20:00 horas
U. Católica 2-0 Unión Española
Estadio Claro Arena
24/08 – 12:30 horas
Deportes La Serena 0-2 Huachipato
Estadio La Portada
24/08 – 17:30 horas
Deportes Iquique 0-2 Ñublense
Estadio Tierra de Campeones
Fecha 22 – Segunda rueda
HORARIO
RESULTADO
ESTADIO
28/08 – 19:00 horas
Everton 3-1 Deportes La Serena
Estadio Sausalito
29/08 – 19:00 horas
Unión La Calera 1-2 Palestino
Estadio Nicolás Chahuán
30/08 – 12:30 horas
Huachipato 0-1 Coquimbo Unido
Estadio Huachipato
30/08 – 15:00 horas
O'Higgins 3-2 Audax Italiano
Estadio Codelco El Teniente
30/08 – 17:30 horas
U. Católica 2-1 Cobresal
Estadio Claro Arena
30/08 – 20:00 horas
Deportes Iquique 2-1 Deportes Limache
Estadio Tierra de Campeones
31/08 – 15:00 horas
Colo Colo 1- 0 U. de Chile
Estadio Monumental
31/08 – 18:30 horas
Ñublense 1-2 Unión Española
Estadio Nelson Oyarzún
Fecha 23 – Segunda rueda
HORARIO
RESULTADO
ESTADIO
14 de septiembre
Colo Colo vs Deportes Iquique
14 de septiembre
Cobresal vs Huachipato
14 de septiembre
Deportes La Serena vs U. de Chile
14 de septiembre
Coquimbo Unido vs Ñublense
14 de septiembre
U. La Calera vs Everton
14 de septiembre
Deportes Limache vs U. Católica
14 de septiembre
Unión Española vs Audax Italiano
14 de septiembre
Palestino vs O'Higgins
Fecha 24 – Segunda rueda
HORARIO
RESULTADO
ESTADIO
19 de octubre
U. de Chile vs Palestino
19 de octubre
Deportes Iquique vs O'Higgins
19 de octubre
Coquimbo Unido vs Colo Colo
19 de octubre
Everton vs U. Católica
19 de octubre
Deportes Limache vs Cobresal
19 de octubre
Audax Italiano vs U. La Calera
19 de octubre
Unión Española vs Huachipato
19 de octubre
Fecha 25 – Segunda rueda
HORARIO
RESULTADO
ESTADIO
26 de octubre
Colo Colo vs Deportes Limache
26 de octubre
U. Católica vs U. de Chile
26 de octubre
Cobresal vs Unión Española
26 de octubre
Deportes La Serena vs Audax Italiano
26 de octubre
U. La Calera vs Ñublense
26 de octubre
Palestino vs Everton
26 de octubre
O'Higgins vs Coquimbo Unido
26 de octubre
Huachipato vs Deportes Iquique
Fecha 26 – Segunda rueda
HORARIO
RESULTADO
ESTADIO
2 de noviembre
U. de Chile vs Huachipato
2 de noviembre
U. Católica vs O'Higgins
2 de noviembre
Deportes Iquique vs Deportes La Serena
2 de noviembre
Coquimbo Unido vs U. La Calera
2 de noviembre
Deportes Limache vs Palestino
2 de noviembre
Audax Italiano vs Cobresal
2 de noviembre
Ñublense vs Colo Colo
2 de noviembre
Everton vs Unión Española
Fecha 27 – Segunda rueda
HORARIO
RESULTADO
ESTADIO
9 de noviembre
U. de Chile vs Deportes Limache
9 de noviembre
Cobresal vs Everton
9 de noviembre
Deportes La Serena vs U. Católica
9 de noviembre
U. La Calera vs Deportes Iquique
9 de noviembre
Unión Española vs Colo Colo
9 de noviembre
Palestino vs Coquimbo Unido
9 de noviembre
O'Higgins vs Ñublense
9 de noviembre
Huachipato vs Audax Italiano
Fecha 28 – Segunda rueda
HORARIO
RESULTADO
ESTADIO
23 de noviembre
Colo Colo vs U. La Calera
23 de noviembre
U. Católica vs Palestino
23 de noviembre
Deportes Iquique vs Cobresal
23 de noviembre
Coquimbo Unido vs Deportes La Serena
23 de noviembre
Deportes Limache vs Unión Española
23 de noviembre
Audax Italiano vs Everton
23 de noviembre
O'Higgins vs U. de Chile
23 de noviembre
Ñublense vs Huachipato
Fecha 29 – Segunda rueda
HORARIO
RESULTADO
ESTADIO
30 de noviembre
U. de Chile vs Coquimbo Unido
30 de noviembre
Cobresal vs Colo Colo
30 de noviembre
Deportes La Serena vs Palestino
30 de noviembre
U. La Calera vs Deportes Limache
30 de noviembre
Everton vs Deportes Iquique
30 de noviembre
Audax Italiano vs Ñublense
30 de noviembre
Unión Española vs O'Higgins
30 de noviembre
Huachipato vs U. Católica
Fecha 30 – Segunda rueda
HORARIO
RESULTADO
ESTADIO
7 de diciembre
Colo Colo vs Audax Italiano
7 de diciembre
U. Católica vs U. La Calera
7 de diciembre
Deportes Iquique vs U. de Chile
7 de diciembre
Coquimbo Unido vs Unión Española
7 de diciembre
Deportes Limache vs Deportes La Serena
7 de diciembre
Palestino vs Huachipato
7 de diciembre
O'Higgins vs Everton
7 de diciembre
Ñublense vs Cobresal
¿Cómo es el formato del Campeonato Nacional 2025?
El formato del torneo se mantiene igual al de ediciones anteriores. Los 16 equipos participantes disputarán 30 partidos cada uno, distribuidos en dos ruedas de 15 fechas, bajo el sistema de todos contra todos.
Clasificación a competencias internacionales:
El campeón, el subcampeón y el tercer lugar obtendrán cupos para la Copa Libertadores 2026.
El cuarto, quinto, sexto y séptimo lugar clasificarán a la Copa Sudamericana 2026.
Además, el campeón de la Copa Chile 2025 también tendrá un lugar asegurado en la Copa Libertadores.
Descenso:
Los dos equipos que terminen en las últimas posiciones de la tabla perderán la categoría de forma directa.
Periodista y editora de Deportes con experiencia en medios digitales líderes como GOAL, DAZN y Footballco. Especialista en periodismo deportivo digital, con trayectoria en radio y prensa escrita. Ganadora del Premio al Desarrollo Profesional del Círculo de Periodistas Deportivos de Chile (2023).