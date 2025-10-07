La primera rueda del Universidad Católica, enfrentarán sus partidos pendientes.

El clásico de los Albos con los Cruzados se jugará el 6 de julio, mientras que el duelo pendiente entre el Romántico Viajero y el Cacique, se disputará el 12 de julio. Además, los Azules tienen un partido pendiente más y será ante Unión Española el 5 de julio.

📋 El fixture del Torneo Chile 2025

A medida que avanza el Campeonato Nacional 2025, varios de los encuentros más esperados por la hinchada ya se han disputado o están próximos a desarrollarse. El torneo arrancó el viernes 14 de febrero, y desde entonces se han vivido duelos intensos.

📅 El calendario de la primera rueda del Campeonato Nacional 2025: fecha, hora y resultados de los partidos

FECHA 1

HORARIO RESULTADO ESTADIO
 14/02 – 21:00 horas Deportes Iquique 0-3 Coquimbo Unido  Tierra de Campeones
15/02 – 18:00 horas O'Higgins 0-0 Huachipato  Jorge Silva
15/02 – 18:00 horas Palestino 2-1 Cobresal  La Cisterna
15/02 – 20:30 horas Universidad de Chile 5-0 Ñublense Nacional
16/02 – 12:00 horas Deportes La Serena 1-3 Colo Colo La Portada
16/02 – 20:30 horas Deportes Limache 1-1 Everton Nicolás Chahuán
17/02 – 18:00 horas Universidad Católica 3-1 Audax Italiano Santa Laura
17/02 – 20:30 horas La Calera 4-0 Unión Española Nicolás Chahuán

FECHA 2

HORARIO RESULTADO ESTADIO
21/02 – 18:00 horas Audax Italiano 4-2 Deportes Iquique Bicentenario La Florida
21/02 – 20:30 horas Unión Española 0-3 Palestino Santa Laura
22/02 – 18:00 horas Coquimbo Unido 1-0 Universidad Católica Francisco Sánchez Rumoroso
22/02 – 20:30 horas Ñublense 1-1 Deportes Limache Nelson Oyarzún
23/02 – 12:00 horas Huachipato 4-0 Everton Huachipato CAP
23/02 – 18:00 horas Cobresal 3-1 Deportes La Serena El Cobre
23/02 – 20:30 horas Universidad de Chile 1-0 La Calera Nacional
24/02 – 20:00 horas Colo Colo 0-1 O'Higgins Monumental

FECHA 3

HORARIO RESULTADO ESTADIO
28/02 – 20:00 horas Deportes Limache 1-2 Coquimbo Unido Nicolás Chahuán
1/03 – 12:00 horas La Serena 1-0 Unión Española La Portada
1/03 – 18:00 horas Universidad Católica 1-0 Deportes Iquique Santa Laura
1/03 – 18:00 horas Palestino 0-2 Audax Italiano Municipal de La Cisterna
1/03 – 20:30 horas Everton 1-2 Ñublense Sausalito
2/03 – 12:00 horas Huachipato 2-1 Colo Colo Ester Roa Rebolledo
2/03 – 18:00 horas Cobresal 2-1 Universidad de Chile El Cobre
2/03 – 20:30 horas La Calera 2-2 O'Higgins Nicolás Chahuán

FECHA 4

HORARIO RESULTADO ESTADIO
7/03 – 20:00 horas La Calera 1-0 Huachipato Nicolás Chahuán
8/03 – 18:00 horas Ñublense 1-1 Universidad Católica Nelson Oyarzún
8/03 – 20:30 horas Deportes Iquique 1-3  Palestino Tierra de Campeones
8/03 – 20:30 horas Audax Italiano 3-1 Deportes Limache Bicentenario La Florida
9/03 – 12:00 horas Coquimbo Unido 1-1 Cobresal Francisco Sánchez Rumoroso
9/03 – 18:00 horas O'Higgins 1-1 La Serena Jorge Silva
9/03 – 20:30 horas Colo Colo 2-0 Everton Monumental
05/07 – 15:00 horas Unión Española vs. Universidad de Chile Santa Laura *Reprogramado

FECHA 5

HORARIO RESULTADO ESTADIO
14/03 – 18:00 horas  Audax Italiano 1-1 U de Chile  Bicentenario La Florida
14/03 – 20:30 horas Deportes Limache 2-3 Huachipato  Estadio Nicolás Chahuán
06/07 – 15:00 horas Universidad Católica vs Colo Colo  Estadio Santa Laura *Reprogramado 
15/03 – 20:30 horas Everton 0-0 Coquimbo Unido  Estadio Sausalito
16/03 – 12:00 horas La Serena 1-0 Unión La Calera  Estadio La Portada
16/03 – 18:00 horas Cobresal 0-0 O'Higgins  Estadio El Cobre
16/03 – 18:00 horas Palestino 2-0 Ñublense  Estadio La Cistera
16/03 – 20:30 horas Deportes Iquique 0-4 U. Española  Estadio Tierra de Campeones

FECHA 6

HORARIO RESULTADO ESTADIO
27/03 – 18:15 horas Colo Colo 1-1 Palestino  Estadio Monumental
27/03 – 20:30 horas  Everton 2-0 Universidad de Chile  Estadio Sausalito
28/03 – 18:15 horas  Unión Española 1-2 Universidad Católica  Estadio Santa Laura
28/03 – 20:30 horas Ñublense 1-1 Deportes Iquique  Estadio Nelson Oyarzún
29/03 – 18:00 horas O'Higgins 3-1 Deportes Limache  Estadio Jorge Silva
30/03 – 12:00 horas Huachipato 3-1 Deportes La Serena  Estadio CAP Acero
30/03 – 18:00 horas Coquimbo Unido 2-1 Audax Italiano  Estadio Francisco Sánchez Rumoroso
30/03 – 20:30 horas Unión La Calera 2-1 Cobresal  Estadio Nicolás Chahuán

FECHA 7

HORARIO RESULTADO ESTADIO
12/04 – 12:30 horas Coquimbo Unido 0-0 Huachipato  Estadio Francisco Sánchez Rumoroso
12/04 – 15:00 horas Cobresal 1-1 Universidad Católica  Estadio El Cobre
12/04 – 20:00 horas Audax Italiano 1-0 O'Higgins  Estadio Bicentenario La Florida
13/04 – 12:30 horas Deportes La Serena 2-1 Everton  Estadio La Portada
12/07 – 15:00 horas U. de Chile vs Colo Colo  Estadio Nacional *Reprogramado
14/04 – 15:00 horas Palestino 1-0 U. La Calera  Estadio Municipal La Cisterna
14/04 – 18:00 horas Unión Española 3-0 Ñublense  Estadio Por Confirmar
14/04 – 20:30 horas  Deportes Limache 2-0 D. Iquique  Estadio Nicolás Chahuán

FECHA 8

HORARIO RESULTADO ESTADIO
17/04 – 20:00 horas U. de Chile 3-1 Deportes La Serena Estadio Nacional
18/04 – 18:00 horas Audax Italiano 2-0 Unión Española Estadio Bicentenario de La Florida
19/04 – 15:00 horas Huachipato 0-1 Cobresal Estadio Huachipato
19/04 – 17:30 horas Universidad Católica 2-1 Deportes Limache Estadio Sausalito
20/04 – 12:30 horas Everton 1-1 La Calera Estadio Sausalito
20/04 – 15:00 horas O'Higgins 1-0 Palestino Estadio Jorge Silva
20/04 – 20:00 horas Ñublense 0-0 Coquimbo Unido Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún
12/06 – 20:00 horas Deportes Iquique vs. Colo Colo Estadio Tierra de Campeones

FECHA 9

HORARIO RESULTADO ESTADIO
25/04- 18:00 horas La Calera 1-0 Audax Italiano Estadio Nicolás Chahuán
25/04 – 18:00 horas Ñublense 2-0 Deportes la Serena Invierten localía
25/04 – 20:30 horas Universidad Católica 6-0 Everton Estadio Bicentenario La Florida
26/04 – 17:30 horas Cobresal 3-1 Deportes Limache Estadio El Cobre
26/04 – 20:00 horas Colo Colo 2-0 Coquimbo Unido Estadio Monumental
27/04 – 12:30 horas O'Higgins 2-2 Deportes Iquique Estadio Jorge Silva
27/04 – 15:00 horas Palestino 2-3 Universidad de Chile Estadio Municipal de La Cisterna
27/04 – 17:30 horas Huachipato 2-1 Unión Española Estadio Huachipato

FECHA 10

HORARIO RESULTADO ESTADIO
2/05 – 16:00 horas Deportes Limache 1-0  Colo Colo Estadio Nicolás Chahuán
2/05 – 20:30 horas Unión Española 0-1 Cobresal Estadio Santa Laura
3/05 – 12:30 horas Everton 1-2 Palestino Estadio Sausalito
3/05 – 16:00 horas U de Chile 1-0 Universidad Católica Estadio Nacional
3/05 – 20:00 horas Coquimbo Unido 2-0 O'Higgins Estadio Francisco Sánchez Rumoroso
4/05 – 15:00 horas Deportes Iquique 3-0 Huachipato Estadio Tierra de Campeones
4/05 – 17:30 horas Audax Italiano 2-1 Deportes La Serena Estadio Bicentenario de La Florida
4/05 – 20:00 horas Ñublense 1-1 Unión La Calera Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún

FECHA 11

HORARIO RESULTADO ESTADIO
16/05 – 20:00 horas Unión La Calera 0-1 Coquimbo Unido Estadio Nicolás Chahuán
17/05 – 15:00 horas Cobresal 0-1 Audax Italiano Estadio El Cobre
17/05 – 17:30 horas O'Higgins 2-0 Universidad Católica Estadio Jorge Silva
18/05 – 15:30 horas Deportes Limache 0-1 Palestino Estadio Lucio Fariña
18/05 – 18:30 horas Universidad de Chile 5-1 Huachipato Estadio Nacional
19/05 – 15:45 horas Unión Española 0-3 Everton Estadio Santa Laura
19/05 – 18:00 horas Colo Colo 2-2 Ñublense Estadio Monumental
19/05 – 20:30 horas Deportes La Serena 2-1 Deportes Iquique Estadio La Portada

FECHA 12

HORARIO RESULTADO ESTADIO
23/05 – 18:00 horas Deportes Limache 2-0 Universidad de Chile Estadio Lucio Fariña
24/05 – 15:00 horas Everton 2-2 Cobresal Estadio Sausalito
24/05 – 17:30 horas Coquimbo Unido 0-0 Palestino Estadio Francisco Sánchez Rumoroso
24/05 – 20:00 horas Colo Colo 4-1 Unión Española Estadio Monumental
25/05 – 12:30 horas Ñublense 0-1 O'Higgins Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún
25/05 – 17:30 horas Universidad Católica 1-3 Deportes La Serena Estadio por confirmar
25/05 – 20:00 horas Deportes Iquique 0-1 Unión La Calera Estadio Tierra de Campeones
26/05 – 19:30 horas Audax Italiano 4-3 Huachipato Estadio Bicentenario de La Florida

FECHA 13

HORARIO RESULTADO ESTADIO
31/05 – 12:30 horas Deportes La Serena 2-4 Coquimbo Unido Estadio La Portada
31/05 – 12:30 horas Huachipato 0-1 Ñublense Estadio Huachipato
31/05 – 15:00 horas Universidad de Chile 6-0 O'Higgins Estadio Nacional
31/05 – 20:00 horas Everton 1-1 Audax Italiano Estadio Sausalito
01/06 – 15:00 horas Palestino 1-1 Universidad Católica Estadio Municipal de La Cisterna
01/06 – 17:30 horas Unión La Calera 0-1 Colo Colo Estadio Nicolás Chahuán
02/06 – 18:00 horas Cobresal 2-1 Deportes Iquique Estadio El Cobre
03/06 –  15:00 horas Unión Española 2-2 Deportes Limache Estadio Santa Laura

FECHA 14

HORARIO RESULTADO ESTADIO
13/06 – 20:00 horas Deportes Limache 0-1 U. La Calera Estadio Lucio Fariña
14/06 – 12:30 horas Palestino 2-1 Deportes La Serena Estadio Municipal de La Cisterna
14/06 – 15:00 horas U. Católica 1-0 Huachipato Estadio Santa Laura
15/06 – 12:30 horas O'Higgins 1-0 Unión Española Estadio Jorge Silva
15/06 – 15:00 horas Coquimbo Unido 1-0 U. de Chile Estadio Francisco Sánchez Rumoroso
15/06 – 20:00 horas Ñublense 2-3 Audax Italiano Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún
16/06 – 20:00 horas Deportes Iquique 1-2 Everton Estadio Tierra de Campeones
17/06 – 18:00 horas Colo Colo 4-0 Cobresal Estadio Monumental

FECHA 15

HORARIO RESULTADO ESTADIO
20/06 – 17:30 horas U. La Calera 1-1 U. Católica Estadio Nicolás Chahuán
21/06 – 12:30 horas Unión Española 0-2 Coquimbo Unido Estadio Santa Laura
21/06 – 15:00 horas U. de Chile 3-1 Deportes Iquique Estadio Nacional
21/06 – 17:30 horas Huachipato 2-2 Palestino Estadio Huachipato
22/06 – 12:30 horas Deportes La Serena 1-1 Deportes Limache Estadio La Portada
22/06 – 15:00 horas Audax Italiano 2-1 Colo Colo Estadio Bicentenario de La Florida
22/06 – 17:30 horas Cobresal 1-1 Ñublense Estadio El Cobre
22/06 – 20:00 horas Everton 0-1 O'Higgins Estadio Sausalito

Fecha 16 – Segunda rueda

HORARIO RESULTADO ESTADIO
18/07 – 19:00 horas Everton vs Deportes Limache Estadio Sausalito
19/07 – 12:30 horas Unión Española vs Unión La Calera Estadio Santa Laura
19/07 – 15:00 horas Colo Colo vs Deportes La Serena Estadio Monumental
19/07 – 17:30 horas Coquimbo Unido vs Deportes Iquique Estadio Francisco Sánchez Rumoroso
20/07 – 12:30 horas Audax Italiano vs U. Católica Estadio Bicentenario de La Florida
20/07 – 15:00 horas Ñublense vs U de Chile Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún
21/07 – 19:00 horas Huachipato vs O'Higgins Estadio Huachipato
07/09 – 15:00 horas Cobresal vs Palestino Estadio El Cobre

Fecha 17 – Segunda rueda

HORARIO RESULTADO ESTADIO
25/07 – 19:00 horas Deportes Limache vs Ñublense Estadio Nicolás Chahuán
26/07 – 15:00 horas Deportes La Serena vs Cobresal Estadio La Portada
26/07 – 17:30 horas Everton vs Huachipato Estadio Sausalito
27/07 – 12:30 horas O'Higgins vs Colo Colo Estadio Jorge Silva
27/07 – 15:00 horas Palestino vs Unión Española Estadio Municipal de La Cisterna
27/07 – 20:30 horas Deportes Iquique vs Audax Italiano Estadio Tierra de Campeones
27/07 – Por confirmar U. Católica vs Coquimbo Unido Por confirmar
28/07 – 18:00 horas Unión La Calera vs U de Chile Estadio Nicolás Chahuán

Fecha 18 – Segunda rueda

HORARIO RESULTADO ESTADIO
01/08 – 19:00 horas Audax Italiano vs Palestino Estadio Bicentenario de La Florida
02/08 – 12:30 horas Unión Española vs Deportes La Serena Estadio Santa Laura
02/08 – 15:00 horas Coquimbo Unido vs Deportes Limache Estadio Francisco Sánchez Rumoroso
02/08 – 17:30 horas Deportes Iquique vs U. Católica Estadio Tierra de Campeones
03/08 – 12:30 horas O'Higgins vs Unión La Calera Estadio Jorge Silva
03/08 – 15:00 horas Colo Colo vs Huachipato Estadio Monumental
03/08 – 17:30 horas Ñublense vs Everton Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún
04/08 – 18:00 horas U de Chile vs Cobresal Estadio Nacional

Fecha 19 – Segunda rueda

HORARIO RESULTADO ESTADIO
08/08 – Por confirmar Palestino vs Deportes Iquique Estadio Municipal de La Cisterna
09/08 – 12:30 horas Huachipato vs Unión La Calera Estadio Huachipato
09/08 – 15:00 horas U de Chile vs Unión Española Estadio Nacional
09/08 – 17:30 horas Deportes La Serena vs O'Higgins Estadio La Portada
10/08 – 12:30 horas Everton vs Colo Colo Estadio Sausalito
10/08 – 15:00 horas Cobresal vs Coquimbo Unido Estadio El Cobre
10/08 – 19:00 horas Deportes Limache vs Audax Italiano Estadio Nicolás Chahuán
09/10 – 20:30 horas U. Católica vs Ñublense Estadio Claro Arena

Fecha 20 – Segunda rueda

HORARIO RESULTADO ESTADIO
15/08 – 15:00 horas Unión Española 2-2 Deportes Iquique Estadio Santa Laura
15/08 – 20:00 horas Unión La Calera 1-1 Deportes La Serena Estadio Nicolás Chahuán
16/08 – 12:00 horas Ñublense 1-0 Palestino Estadio Nelson Oyarzún
16/08 – 15:00 horas Colo Colo 1-4 U. Católica Estadio Monumental
16/08 – 18:30 horas O'Higgins 1-0 Cobresal Estadio Jorge Silva
17/08 – 12:30 horas Universidad de Chile 1-3 Audax Italiano Estadio Nacional
17/08 – 15:00 horas Huachipato 4-0 Deportes Limache Estadio Huachipato
17/08 – 17:30 horas Coquimbo Unido 2-1 Everton Estadio Francisco Sánchez

Fecha 21 – Segunda rueda

HORARIO RESULTADO ESTADIO
Por confirmar U. de Chile vs Everton Por confirmar
22/08 – 15:00 horas Palestino 0-0 Colo Colo Estadio Municipal La Cisterna
22/08 – 20:30 horas Deportes Limache 2-2 O'Higgins Estadio Lucio Fariña Fernández
23/08 – 15:00 horas Cobresal 1-0 U. La Calera Estadio El Cobre
23/08 – 17:30 horas Audax Italiano 0-1 Coquimbo Unido Estadio Bicentenario de La Florida
23/08 – 20:00 horas U. Católica 2-0 Unión Española Estadio Claro Arena
24/08 – 12:30 horas Deportes La Serena 0-2 Huachipato Estadio La Portada
24/08 – 17:30 horas Deportes Iquique 0-2 Ñublense Estadio Tierra de Campeones

Fecha 22 – Segunda rueda

HORARIO RESULTADO ESTADIO
28/08 – 19:00 horas Everton 3-1 Deportes La Serena Estadio Sausalito
29/08 – 19:00 horas Unión La Calera 1-2 Palestino Estadio Nicolás Chahuán
30/08 – 12:30 horas Huachipato 0-1 Coquimbo Unido Estadio Huachipato
30/08 – 15:00 horas O'Higgins 3-2 Audax Italiano Estadio Codelco El Teniente
30/08 – 17:30 horas U. Católica 2-1 Cobresal Estadio Claro Arena
30/08 – 20:00 horas Deportes Iquique 2-1 Deportes Limache Estadio Tierra de Campeones
31/08 – 15:00 horas Colo Colo 1- 0 U. de Chile Estadio Monumental
31/08 – 18:30 horas Ñublense 1-2 Unión Española Estadio Nelson Oyarzún

Fecha 23 – Segunda rueda

HORARIO RESULTADO ESTADIO
14 de septiembre Colo Colo vs Deportes Iquique
14 de septiembre Cobresal vs Huachipato
14 de septiembre Deportes La Serena vs U. de Chile
14 de septiembre Coquimbo Unido vs Ñublense
14 de septiembre U. La Calera vs Everton
14 de septiembre Deportes Limache vs U. Católica
14 de septiembre Unión Española vs Audax Italiano
14 de septiembre Palestino vs O'Higgins

Fecha 24 – Segunda rueda

HORARIO RESULTADO ESTADIO
19 de octubre U. de Chile vs Palestino
19 de octubre Deportes Iquique vs O'Higgins
19 de octubre Coquimbo Unido vs Colo Colo
19 de octubre Everton vs U. Católica
19 de octubre Deportes Limache vs Cobresal
19 de octubre Audax Italiano vs U. La Calera
19 de octubre Unión Española vs Huachipato
19 de octubre

Fecha 25 – Segunda rueda

HORARIO RESULTADO ESTADIO
26 de octubre Colo Colo vs Deportes Limache
26 de octubre U. Católica vs U. de Chile
26 de octubre Cobresal vs Unión Española
26 de octubre Deportes La Serena vs Audax Italiano
26 de octubre U. La Calera vs Ñublense
26 de octubre Palestino vs Everton
26 de octubre O'Higgins vs Coquimbo Unido
26 de octubre Huachipato vs Deportes Iquique

Fecha 26 – Segunda rueda

HORARIO RESULTADO ESTADIO
2 de noviembre U. de Chile vs Huachipato
2 de noviembre U. Católica vs O'Higgins
2 de noviembre Deportes Iquique vs Deportes La Serena
2 de noviembre Coquimbo Unido vs U. La Calera
2 de noviembre Deportes Limache vs Palestino
2 de noviembre Audax Italiano vs Cobresal
2 de noviembre Ñublense vs Colo Colo
2 de noviembre Everton vs Unión Española

Fecha 27 – Segunda rueda

HORARIO RESULTADO ESTADIO
9 de noviembre U. de Chile vs Deportes Limache
9 de noviembre Cobresal vs Everton
9 de noviembre Deportes La Serena vs U. Católica
9 de noviembre U. La Calera vs Deportes Iquique
9 de noviembre Unión Española vs Colo Colo
9 de noviembre Palestino vs Coquimbo Unido
9 de noviembre O'Higgins vs Ñublense
9 de noviembre Huachipato vs Audax Italiano

Fecha 28 – Segunda rueda

HORARIO RESULTADO ESTADIO
23 de noviembre Colo Colo vs U. La Calera
23 de noviembre U. Católica vs Palestino
23 de noviembre Deportes Iquique vs Cobresal
23 de noviembre Coquimbo Unido vs Deportes La Serena
23 de noviembre Deportes Limache vs Unión Española
23 de noviembre Audax Italiano vs Everton
23 de noviembre O'Higgins vs U. de Chile
23 de noviembre Ñublense vs Huachipato

Fecha 29 – Segunda rueda

HORARIO RESULTADO ESTADIO
30 de noviembre U. de Chile vs Coquimbo Unido
30 de noviembre Cobresal vs Colo Colo
30 de noviembre Deportes La Serena vs Palestino
30 de noviembre U. La Calera vs Deportes Limache
30 de noviembre Everton vs Deportes Iquique
30 de noviembre Audax Italiano vs Ñublense
30 de noviembre Unión Española vs O'Higgins
30 de noviembre Huachipato vs U. Católica

Fecha 30 – Segunda rueda

HORARIO RESULTADO ESTADIO
7 de diciembre Colo Colo vs Audax Italiano
7 de diciembre U. Católica vs U. La Calera
7 de diciembre Deportes Iquique vs U. de Chile
7 de diciembre Coquimbo Unido vs Unión Española
7 de diciembre Deportes Limache vs Deportes La Serena
7 de diciembre Palestino vs Huachipato
7 de diciembre O'Higgins vs Everton
7 de diciembre Ñublense vs Cobresal

¿Cómo es el formato del Campeonato Nacional 2025?

El formato del torneo se mantiene igual al de ediciones anteriores. Los 16 equipos participantes disputarán 30 partidos cada uno, distribuidos en dos ruedas de 15 fechas, bajo el sistema de todos contra todos.

Clasificación a competencias internacionales:

  • El campeón, el subcampeón y el tercer lugar obtendrán cupos para la Copa Libertadores 2026.
  • El cuarto, quinto, sexto y séptimo lugar clasificarán a la Copa Sudamericana 2026.
  • Además, el campeón de la Copa Chile 2025 también tendrá un lugar asegurado en la Copa Libertadores.

Descenso:

  • Los dos equipos que terminen en las últimas posiciones de la tabla perderán la categoría de forma directa.

La tabla del Torneo Chile 2025

La tabla de goleadores Torneo Chile 2025