Coquimbo Unido ganó en casa y con una temporada extraordinaria, bajó su primera estrella en 67 años de historia. Con un Sánchez Rumoroso lleno, el equipo de Esteban “Chino” González demostró por qué es el equipo más fuerte del torneo y venció por 2-0 a Unión La Calera.

En un partido que no tuvo mayores complicaciones para los locales, los Piratas coronaron una campaña impecable donde sólo perdieron un partido. Pese a que ya habían jugado una final en 2005, ese año la perdieron ante Unión Española, sin embargo, por la derrota de Universidad Católica ante O'Higgins, incluso perdiendo, iban a ser los monarcas del Campeonato Nacional.

⚽ Los goles de Coquimbo vs La Calera por el Campeonato Nacional 2025

A los 19 minutos, una pelota que se jugaba por el sector derecho, la cambiaron completamente de lado, y gracias al pase preciso de Juan Cornejo, Cecilio Waterman se acomodó y anotó el 1-0 para los piratas.

Ya en el segundo tiempo, a los 74′ el canterano Benjamín Chandía, recibió una asistencia fabulosa de parte de Nicolás Johansen, amagó y con un remate cruzado anotó el 2-0 para coronar la jornada épica de Coquimbo Unido.

📅 ¿Cuándo vuelven a jugar Coquimbo y La Calera por el Campeonato Nacional?

En la fecha 27, Unión La Calera recibirá al apremiado Deportes Iquique. El encuentro se disputará el viernes 7 de noviembre a las 20:00 horas en el Estadio Nicolás Chahuán.

Coquimbo Unido, en tanto, visitará a Palestino el sábado 8 de noviembre a las 17:30 horas en el Estadio Municipal de La Cisterna.