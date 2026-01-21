Coquimbo Unido logró gran remontada contra Deportes Limache por 3-2 en el estadio Sausalito de Viña del Mar y clasificó a la final de la Supercopa 2026, en la que enfrentará a U Católica.

El compromiso tuvo mucha emoción de principio a fin, con un elenco pirata que estuvo muy complicado, pero que demostró la misma solidez y resiliencia de la temporada 2025, manteniendo su largo invicto de nueve meses a nivel oficial.

Los goles de Coquimbo Unido – Deportes Limache por la Supercopa 2026

Francisco Salinas abrió la cuenta para Coquimbo Unido en los primeros minutos (8′), ganando en una faceta conocida para el campeón del fútbol chileno: el juego aéreo.

No obstante, Limache reaccionó con todo y dio vuelta el compromiso con tantos de su debutante Jean Meneses (20′) y Daniel “Popín” Castro, de penal (57′).

Sin embargo, los Piratas son un equipo que tiene tremendo oficial y lo remontó de vuelta gracias al tremendo ingreso de sus refuerzos Guido Vadalá (72′) y Lucas Pratto, desde los 12 pasos (85′)

Estadísticas de Coquimbo Unido – Deportes Limache por la Supercopa 2026