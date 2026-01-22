Jean Meneses no necesitó demasiados minutos para volver a sentirse determinante. En un partido de ritmo alto y exigencia real, el atacante respondió con una acción que resume su carrera: control, perfil zurdo y remate seco desde fuera del área. Un gol que no cambió el resultado final, pero sí el pulso del encuentro.

El duelo ante Coquimbo Unido dejó sensaciones encontradas en lo colectivo, aunque en lo individual fue una plataforma sólida para Meneses. El equipo mostró personalidad, se plantó sin complejos y, durante varios pasajes, llevó el control del juego. La eliminación dolió, pero no desdibujó el funcionamiento.

Tras el pitazo final, el propio Meneses puso el acento en lo futbolístico y en lo que el equipo fue capaz de mostrar:“Te queda una sensación con gusto a poco por lo que mostramos, por cómo jugó el equipo. Se nos escapó el partido, pero esto recién comienza y el equipo se vio muy bien”, expresó en TNT Sports.

🍅⚽👀 ¡Debut y gol de Jean!



Meneses marcó la igualdad de Deportes Limache ante Coquimbo Unido tras revisión de VAR en el Estadio Sausalito. La semifinal de la Supercopa 2026 está encendida.



Lo mejor del fútbol chileno vívelo por TNT Sports Premium y #TNTSportsenHBOMax 📲 Link… pic.twitter.com/MPQgFL06l7 — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) January 21, 2026

⚽ Jean Meneses y el punto de partida de su temporada

Más allá del gol, el momento personal del delantero aparece como una de las claves del inicio de año en Deportes Limache. Venía de un periodo irregular en cuanto a continuidad y el estreno competitivo despejó dudas internas. “Creo que hoy se vio reflejado y espero seguir creciendo. Venía de un año donde no había tenido muchos minutos”, reconoció.

Ese contexto explica, en parte, la intensidad con la que asumió el partido y la tranquilidad con la que resolvió las jugadas decisivas. La preparación física y la confianza fueron determinantes para mostrarse suelto, sin temores ni reservas.

🔥 Un discurso sin conformismo y objetivos altos

En su análisis, Meneses también dejó entrever una vara distinta para la temporada: “El objetivo principal es clasificar a una copa internacional. Eso de mantener la categoría ya pasó”, lanzó en el cierre.