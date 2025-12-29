Jean Meneses llevaba meses en silencio. Sin minutos en Brasil y sin noticias sobre su futuro. Pero este cierre de 2025 trajo una sorpresa: el extremo chileno, que brilló en México y pasó sin pena ni gloria por Vasco da Gama, regresa al fútbol nacional. Y lo hace a un equipo inesperado, pero con una historia que explica el giro.

Después de completar 50 partidos consecutivos sin jugar en el Brasileirao, Takeshi rescindió contrato con el club carioca y prepara su arribo a Chile, en un movimiento que remueve el mercado chileno y genera revuelo en la Primera División.

🔄 Jean Meneses y el rescate de Limache tras su dura etapa en Brasil

El 2025 fue uno de los años más complejos en la carrera de Meneses. Apenas jugó seis partidos oficiales con Vasco da Gama, y desde abril no sumaba minutos. Fuera de los planes, optó por rescindir anticipadamente su vínculo, que vencía en junio de 2026. Según En Cancha, Deportes Limache tomó la delantera en su fichaje.

El reencuentro con el DT Víctor Rivero, quien lo dirigió en San Luis entre 2014 y 2015, fue clave. Pero no fue el único factor decisivo.

Seja bem-vindo ao Gigante da Colina, Jean David! 💢#VascoDaGama pic.twitter.com/Rvh6OtVGkQ — Vasco da Gama (@VascodaGama) August 27, 2024

🧩 El rol oculto de César Villegas: el lazo que acercó a Meneses a Limache

Además del técnico, César Villegas, presidente de Deportes Limache y exdirigente de San Luis de Quillota, fue otro de los responsables de convencer a Meneses de retornar a Chile. La relación con el jugador viene desde su etapa formativa, y este lazo de confianza fue determinante en la operación.

Ambos coincidieron en los orígenes de Takeshi en Quillota, vieron su evolución y fueron parte del inicio de la gran carrera del quillotano en clubes como; U de Concepción, León de México y Toluca.

🧭 Siete años afuera, tres ligas y una nueva oportunidad en casa

Meneses vivió una carrera de siete temporadas fuera del país: cinco años en México entre León y Toluca, y uno en Brasil. Hoy, con 32 años, vuelve al fútbol chileno en busca de continuidad y una posible reinvención. En Limache lo esperan como una de las piezas clave del 2026. Y si el plan resulta, podría volver a levantar la mano para La Roja.