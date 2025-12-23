Colo Colo sumó un nuevo nombre a su lista de posibles fichajes para el 2026: los Albos se interesaron en un jugador que tuvo una pésima temporada 2025 y que hace largo rato no es citado por decisión técnica, por lo que hay dudas sobre los criterios que están utilizando el DT Fernando Ortiz y la dirigencia de Blanco y Negro.

De todas maneras, es un futbolista con buen pasado en México y varias presencias en duelos oficiales de la Selección Chilena, por lo que al parecer es un valor que buscan recuperar en el estadio Monumental, apelando a sus mejores momentos.

🤦‍♂️ Desde abril está “cortado” y ahora es buscado por Colo Colo

Se trata de Jean Meneses, futbolista que milita en Vasco da Gama de Brasil, y que ahora está en la órbita de Colo Colo, según dio a conocer el periodista Jorge “Coke” Hevia en sus redes sociales.

El problema es que Meneses lleva 50 partidos sin jugar en el elenco brasileño, por decisión técnica, siendo en la mayoría de ellos no convocado. Su último partido fue el 16 de abril ante Ceará por el Brasileirao, cuando entró apenas un minuto.

De hecho, en total jugó solo 11 partidos con un total de 469 minutos, algo muy pobre para un futbolista que quiere llegar a Colo Colo, pese a sus buenos años en León y Toluca en México, además de sus inicios en San Luis y U de Concepción.

Por estos motivos, Vasco da Gama quiere rescindir el contrato de Jean Meneses, lo que es una buena noticia para el Cacique, debido a que no tendrán que pensar en costos de transferencia, sino que solamente en el salario del deportista.

📋 ¿Qué otros refuerzos pueden llegar a Colo Colo?

Las opciones que tiene de incorporar jugadores en Colo Colo son principalmente en defensa, con nombres como Bruno Cabrera, Matías Catalán, Joaquín Sosa y Javier Méndez, mientras que en el mediocampo y delantera suenan opciones como Junior Barreto y Damián Pizarro.

Otra opción que buscaban con fuerza era la del arquero Esteban Andrada, aunque desde Real Zaragoza frenaron la salida del jugador, por lo que se abre la opción del regreso de Brayan Cortés.

Cabe recordar que Matías Fernández Cordero es un refuerzo confirmado en el elenco de Macul.