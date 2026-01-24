Colo Colo sigue buscando opciones para el arco, en Blanco y Negro buscan a un compañero que le compita a Fernando de Paul, por expresa petición del entrenador Fernando Ortiz.

Los albos tienen dos grandes candidatos en carpeta para el puesto, pero la lentitud en el mercado le trajo un problema inesperado al Cacique.

Finalmente Sebastián Pérez se quedará en Palestino y obligará a Colo Colo a seguir buscando alternativas.

La información la dio a conocer el periodista Rodrigo Gómez, quien señaló en su cuenta de X “Una opción menos para el arco de Colo Colo. En Palestino decidieron no desprenderse de Sebastián Perez”.

El “Zanahoria” era la primera alternativa de Daniel Morón para competir con Fernando de Paul en 2026, y desde Blanco y Negro incluso preparaban un trueque que incluía dinero más la cesión de Eduardo Villanueva al cuadro árabe. Sin embargo, la negativa tricolor obliga al Cacique a cambiar de plan.

Una opción menos para el arco de Colo Colo. En Palestino decidieron no desprenderse de Sebastián Perez. @Cooperativa #Cooperativa90 — Rodrigo Gomez Flores (@rodrigogomezf) January 23, 2026

🇮🇹El arquero de Colo Colo llegará desde Audax Italiano

Con Sebastián Pérez fuera de la ecuación, cada vez es más claro que el nuevo arquero de Colo Colo será el audino Thomás Ahumada.

El portero viene destacándose desde hace varias temporadas en La Florida, donde es titular indiscutido. En 2025 disputó 23 partidos, sumó 4 porterías en cero y recibió 33 goles, con actuaciones destacadas como la victoria 2-1 sobre Colo Colo en el Monumental donde fue figura.

Además, Audax Italiano anunció la incorporación de Pedro Garrido, ex Universidad de Chile, completando un plantel de tres arqueros junto a Cristóbal Piña (18 años) y Martín Ballesteros. Esto último se puede interpretar como la señal definitiva para la partida de Tomás Ahumada rumbo al Estadio Monumental.

🧤 La razón de Colo Colo para buscar un nuevo arquero

El técnico argentino busca competencia directa para Fernando de Paul. Tras la pretemporada, el rendimiento defensivo dejó dudas y el arco volvió a estar bajo la lupa del cuerpo técnico.​Ortiz no quiere una alternativa de recambio, sino “competencia real” que obligue a elevar el nivel del titular. La idea es evitar un arco sin presión interna y llegar al debut ante Deportes Limache el 31 de enero con dos opciones de nivel.