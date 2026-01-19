Fernando Ortiz envió un mensaje claro a la dirigencia de Colo Colo tras la derrota 3-2 ante Alianza Lima en la Serie Río de la Plata: “Hasta que no cierre el libro de pases yo no voy a cerrar el plantel“.

Las palabras del Tano confirman que el Cacique sigue necesitando gente de peso y que deben estar preparados ante alguna salida, como la de Lucas Cepeda, antes del inicio del Campeonato Nacional.

Los albos cayeron ante Alianza en su segundo amistoso de pretemporada, mostrándose sin ideas por varios pasajes del juego. Javier Correa anotó un doblete, pero no alcanzó para evitar la derrota. El partido sirvió para el debut de los refuerzos Maximiliano Romero y Javier Méndez, quienes ingresaron en el segundo tiempo junto a Cristián Zavala y Tomás Alarcón.

🔄Fernando Ortiz espera por más refuerzos

Una de las críticas que ha recibido Ortiz y Blanco y Negro es que, desde la salida de Brayan Cortés, no tiene una buena competencia en la posición de arquero, donde parece que Fernando De Paul jugará todos los partidos del año.

Tras caer contra Alianza, Ortiz dejó abierta la posibilidad de reforzar el arco. “Me voy a sentar de nuevo con Aníbal y veremos la situación del refuerzo. A mí me gusta tener competencia; estando en una institución grande como Colo Colo es necesario tener competencia“, declaró el técnico

El Tano Ortiz también se refirió a una eventual salida de Lucas Cepeda en este mercado de pases: “Cuando el libro de pases aún sigue abierto, puede haber gente que venga o se pueda ir. Lo hablaremos con el presidente si se da esa situación”.

⚽ Ortiz defendió el nuevo sistema táctico de Colo Colo

Una de las cosas que ha llamado la atención en la pretemporada de Colo Colo es que el Cacique está jugando con tres centrales en la zaga. El técnico argentino aclaró que ese esquema es una alternativa, no una obligación. “Estamos practicando un sistema que no lo habíamos usado antes. En algún momento lo podemos utilizar, en otros no. Nunca dije que íbamos a jugar con línea de tres en todo el torneo. Solamente es que ellos sepan jugar de una manera”, explicó el Tano tras el partido.

​Sobre Maximiliano Romero agregó: “Con la llegada de Maximiliano tenemos diferentes características de delantero. Max es más de área, mientras que Javi intenta jugar un poco más”. Ortiz no descartó que ambos delanteros puedan jugar juntos en algún momento de la temporada.

📅 ¿Cuándo debuta Colo Colo en el Campeonato Nacional?

El Cacique jugará su último amistoso ante Peñarol este 21 de enero antes del debut oficial contra Deportes Limache por el Campeonato Nacional, a disputarse el próximo 31 de enero en Valparaíso..​

🏆 ¿Cuál es el objetivo de Colo Colo en 2026?

Fernando Ortiz fue directo: campeonar es la única meta. “Obviamente, sabemos que estamos en una institución y campeonar es una palabra que tiene que estar en toda boca de cada jugador, directivo y entrenador. Así que buscaremos eso sin lugar a dudas”.

