Colo Colo perdió por 3-2 ante Alianza Lima en un atractivo duelo de pretemporada en el torneo amistoso Serie Río de La Plata 2026, el que se llevó a cabo en el estadio Parque Viera de Montevideo, Uruguay.

Es la primera caída del Cacique en esta competencia, pero no solo contando este año, sino que en las tres veces en las que ha jugado desde que debutó en 2024.

⚽ Los goles de Colo Colo vs Alianza Lima por la Serie Río de La Plata 2026

Alianza Lima abrió la cuenta con un golazo de Paolo Guerrero en los 33 minutos, quien cerró una buena jugada colectiva con un derechazo muy ajustado que dejó sin opciones al arquero Fernando de Paul.

Javier Correa igualó en los 71′ para Colo Colo, pero la alegría no duró nada, ya que en los 74′ volvió a desnivelar para los peruanos Luis Ramos.

En los 81′ repitió Correa en el Cacique, pero otra vez no pudo sostener por muchos minutos la paridad, debido a que Alan Cantero retomó la ventaja para los Íntimos, con un derechazo inatajable para De Paul en los 83′. Sin duda uno de los mejores goles de la Serie Río de La Plata 2026.

📊 Estadísticas de Colo Colo vs Alianza Lima por la Serie Río de La Plata 2026

Colo Colo no mostró su peor cara en esta partido: para comenzar con el análisis de los números consignemos que tuvo superioridad en la posesión del balón, con un 56 por ciento contra un 44, aunque eso indica que le faltó ser más directo, principalmente en el primer tiempo.

En remates totales terminó abajo con 9 contra 11, aunque en los disparos directo a portería se impuso por 5-3, por lo que también debemos destacar entonces al portero Guillermo Viscarra de Alianza Lima, elenco que además fue 100 por ciento efectivo en sus intentos al arco.

También los Albos tuvieron más córners (8-2). Es decir, tuvo presencia ofensiva, pero le faltó mayor concreción, justo en una jornada en la que destapó Javier Correa, pero no terminó siendo suficiente su aporte.