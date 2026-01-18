Colo Colo enfrentará a Alianza Lima en Montevideo por la segunda fecha de la Serie Río de La Plata 2026, en un duelo donde los albos intentarán ganar su segundo partido.

​Los albos llegan en buen momento tras vencer en penales a Olimpia. El equipo de Fernando Ortiz, en su debut oficial en la pretemporada de Colo Colo, mostró buenas señales ofensivas y se repuso a unos pésimos 24 primeros minutos.

Alianza Lima, por su parte, vive una pesadilla. Los íntimos han perdido sus dos encuentros previos sin poder convertir goles de forma consistente: cayeron 2-0 ante Independiente de Avellaneda y 1-2 ante Unión Santa Fe en sendos compromisos donde no pudieron plasmar las ideas que busca implementar Pablo Guede en la cancha. El técnico argentino está urgido de resultados positivos antes de afrontar la temporada oficial de la Liga 1 peruana, donde debutarán contra Sport Huancayo.

​Colo Colo llega como favorito tanto por el momento que atraviesa como por el hecho de tener ya rodaje competitivo tras el partido anterior. La serie Río de La Plata cierra con la presentación de Peñarol el miércoles 21 de enero.

⏱️Colo Colo vs Alianza Lima, minuto a minuto